loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

أزمة «بوينغ 737 ماكس» تتسبب في تسريح 2800 موظف


اعلنت شركة «سبيريت ايروسيستم» أكبر موردي شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات عن تسريح 2800 موظف بسبب استمرار تعليق إنتاج الطائرات من طراز «737 ماكس».
ووصفت «سبيريت ايروسيستم» في بيان هذه الخطوة بأنها «ضرورية» في ظل «حالة عدم اليقين» المتعلقة بتوقيت استئناف انتاج طائرات «737 ماكس» الى جانب معدلات انتاج (بوينغ) الاجمالية التي «لا يمكن توقعها حاليا».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سبيريت ايروسيستم» المسؤولة عن انتاج جسم الطائرة توم جينتيل في بيان صحافي مقتضب ان «شركة بوينغ تطلق سلسلة من الوثائق الداخلية المثيرة للقلق المتعلقة (بالطراز) 737 ماكس».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة