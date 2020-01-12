مال وأعمال

اعلنت شركة «سبيريت ايروسيستم» أكبر موردي شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات عن تسريح 2800 موظف بسبب استمرار تعليق إنتاج الطائرات من طراز «737 ماكس».

ووصفت «سبيريت ايروسيستم» في بيان هذه الخطوة بأنها «ضرورية» في ظل «حالة عدم اليقين» المتعلقة بتوقيت استئناف انتاج طائرات «737 ماكس» الى جانب معدلات انتاج (بوينغ) الاجمالية التي «لا يمكن توقعها حاليا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سبيريت ايروسيستم» المسؤولة عن انتاج جسم الطائرة توم جينتيل في بيان صحافي مقتضب ان «شركة بوينغ تطلق سلسلة من الوثائق الداخلية المثيرة للقلق المتعلقة (بالطراز) 737 ماكس».

