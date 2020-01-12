مال وأعمال

أصدرت وكالة (OAG) البريطانية تقريرها الدوري لشهر ديسمبر 2019 والمتضمن نسبة انضباط المواعيد لشركات الطيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط حيث أكد التقرير أن معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مطار الكويت الدولي وصل إلى نسبة 88 في المئة في شهر يوليو 2019 ثم إلى 93.9 في المئة شهر اغسطس 2019 ثم إلى نسبة 96 في المئة في شهر سبتمبر 2019 إلى نسبة 97.2 في المئة في شهر نوفمبر 2019 واخيرا الى نسبة 93.3 في المئة في ديسمبر 2019 لتحتل المركز الخامس بين شركات الطيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمركز الأول على شركات الطيران في الشرق الاوسط.

واكدت الخوط الجوية الكويتية أن هذا الامر يؤكد على حسن تطبيق الخطوط الجوية الكويتية لسياسات الالتزام بدقة وانضباط المواعيد وذلك بعزيمة وهمة أبنائها المخلصين سعياً منهم لتحقيق المزيد من التقدم في شتى معايير الأداء المتوقعة من شركات الطيران العالمية بكفاءة ومهنية عالية.

