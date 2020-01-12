مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثامن من يناير الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا .

وقد أسفر السحب عن حصول فوزية عبدالله محمدعلى الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار .

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : عفيفة علي بن نخي، جميلة جديع مبارك، أسامة عبدالرحمن الدعيج، على أحمد المهاوش، أحمد حسن دشتي، حمد هاشم الشخص، مصطفى أونيالوكال، فاطمة عبدالكريم محمد، مرزوق سليمان المطوع، باقر على عباس، تركي حمود الضفيري، سعاد عبدالمحسن الصالح،عبدالهادي خيرو دريرش، أحمد على الأبرص، يوسف عبدالرحيم الكندري، مكي علي حسين، شيرانوي ميراندا، خيرية عبدالله دشتي، أحمد بهمن علي، نجاة ربيع حسين.

ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

ويتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين .

