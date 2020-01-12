مال وأعمال

أعلنت مدير عام شركة «ليدرز غروب» ورئيسة اللجنة المنظمة لـ «هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم، نبيلة العنجري أن برنامجا حافلا للانشطة والفعاليات ستصاحب الدورة التاسعة المقبلة للمعرض التي تقام من 20 إلى 22 يناير القادم في أرض المعارض الدولية في مشرف، مشيرة إلى اكتمال حجز وبيع جميع مساحات المعرض وإلى رقم قياسي جديد في عدد الشركات والجهات المشاركة في الدورة القادمة للمعرض مقارنة بالدورات السنوية الثمانية السابقة.

وقالت العنجري في بيان صحافي إن اللجنة المنظمة بدأت الاستعدادات اللوجيستية لافتتاح الدورة القادمة «بعد حجز وبيع كل مساحات المعرض وانجاز عقود الرعاية والدعم من كبار المعنيين من صناع الضيافة في البلاد، كذلك بدأت اجراءات وتسهيلات قدوم العارضين والمشاركين والضيوف من خارج الكويت، ولاسيما منهم المحكمون لمسابقات الطهي العالمية التي سترافق المعرض خلال أيامه الثلاثة».

وأكدت ازدياد عدد الشركات والجهات الراعية والمشاركة في «هوريكا الكويت 2020» إلى 80 شركة وجهة «ما يعكس بشكل ما النمو الفعلي للقطاع المتوقع استمراره لسنوات قادمة، ليس فقط في الصناعات الغذائية التي أكدت تقاريرنا الاخيرة تطورها على مستويات عديدة، بل ايضا نمو مؤسسات ومرافق الضيافة، بما يتطابق مع توقعات ودراسات عديدة، منها دراسات «ليدرز جروب» وتقرير «مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» التي تحدثت عن ارتفاع معدل النمو السنوي بنسبة كبيرة إلى أكثر من 10 في المئة حتى العام 2022، وذلك في ظل ارتفاع عدد الفنادق والمجمعات الفاخرة ونمو عدد المشاريع الجديدة قيد الانشاء في البلاد التي تزيد عن 3 مليارات دولار، ولك رغم الحديث المتكرر عن ضغوط على قطاع السياحة الكويتي.

وذكرت العنجري أن هذا المنحى التصاعدي يأخذ في الاعتبار الطلب على القطاع الخاص اجمالا ويراعي ايضا احتمال انعكاس تنشيط المملكة العربية السعودية لقطاع الترفيه وانفتاحها على السياحة الخارجية ضعفا على زيارات الأشقاء السعوديين إلى الكويت. لكن في المقابل، وعلى المدى المتوسط والبعيد، لابد من تضافر ضغوط أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من أجل الاسراع في تنفيذ خطط تطوير مناطق حرة ومدن اقتصادية والجزر المدرجة في مشاريع خطط التنمية ورؤية الكويت2035 التي تنص على الترويج للكويت كوجهة سياحية».

وأضافت: «عاجلا او آجلا لابد للنهضة السياحية الحالية في دول الخليج الشقيقة أن تشمل الكويت بنصيب على قاعدة «الحزمة الواحدة» للرحلات، وخاصة بالنسبة للمجموعات السياحية. واضافة لذلك، يتفق الكثير من الخبراء على أن تنفيذ الاتفاقات الخاصة بـ «طريق الحرير الجديد» الموقعة بين الصين والكويت سوف يحدث تطورات نوعية بحيث ستكون الكويت واحدة من المحطات او المدن الرئيسة في الحزام الاقتصادي التجاري الصيني الجديد، وبالتالي احدى وجهات السياح الصينيين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقع ارتفاع عددهم إلى دور مجلس التعاون الخليجي من 1.4 مليون سائح في 2018 إلى نحو 2.2 مليون سائح صيني بحلول عام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن «معرض سوق السفر العربي».

