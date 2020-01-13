أول النهار

عاد الى أرض الوطن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس قادما من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد أن قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له باذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقد كان في استقبال سموه على ارض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر الأمس بتقديم واجب العزاء إلى أخيه هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة واخيه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء واخيه شهاب بن طارق آل سعيد ولإخوانه في الاسرة المالكة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد وجعل الجنة مثواه وذلك في قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط.

وقد وصل سموه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر أمس إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة حمود بن فيصل البوسعيدي وسفير الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة سليمان عبدالله الحربي.

وكان سموه قد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه ارض الوطن صباح أمس متوجها الى سلطنة عمان الشقيقة وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وكان في وداع سموه على ارض المطار سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا وكان في معية سموه وفد يضم كلا من الشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك والشيخ د. محمد صباح السالم والشيخ د. علي سالم العلي ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.

