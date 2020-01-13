وطن النهار

كرمت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) المعلمين ورؤساء المراكز القرآنية التابعة لها بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمود الرفاعي والمدير العام قيس الرفاعي ومدير إدارة حلقات الحفاظ الشيخ علي النصار. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمود الرفاعي في تصريح صحافي بهذا المناسبة: الحمد لله الذي وفقنا لخدمة كتابه الكريم في هذا البلد الطيب دولة الكويت التي تحرص على العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا ورعاية لحفاظ ومحفظي القرآن الكريم. وأضاف: جهود متميزة ونشاط دؤوب لحلقات الحفاظ في الربع الأخير من عام 2019 م.

