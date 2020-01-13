وطن النهار

قام وفد من جمعية إحياء التراث الإسلامي ضم كلاً من: رئيس مجلس الإدارة طارق العيسى، والشيخ ناظم سلطان المسباح عضو مجلس الإدارة ، وأمين السر وليد الربيعة، ونبيل الياسين عضو مجلس الإدارة ومدير الجمعية، بزيارة لسمو الشيخ سالم العلي عميد أسرة آل الصباح ورئيس الحرس الوطني - للسلام عليه والاطمئنان على صحته.

وأعرب سمو الشيخ سالم العلي عن سعادته بهذه الزيارة الأخوية وتقديره الكبير للمشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية، متمنياً التوفيق للجمعية بأعمالها الخيرية.

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة صادق العيسى بالمناسبة ان الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر للإدارة العليا بجمعية إحياء التراث الإسلامي مع رجالات الكويت وأصحاب الرأي فيها، وقد أسعدنا سمو الشيخ سالم العلي بترحيبه الأبوي، حيث أثنى على مشاريع جمعية إحياء التراث الإسلامي وأعمالها، واستمعنا إلى توجيهاته ونصائحه الأبوية، وخصوصاً في الاهتمام والتركيز بالعمل الخيري داخل الكويت.

وأضاف العيسى: لا شك أن سمو الشيخ سالم العلي من كبار رجالات الكويت وحكمائها، ونسعد كثيراً بالتواصل معه، واطلاعه على العديد من مشاريع وانجازات الجمعية.

وختم العيسى بقوله: لقد نشأنا في الكويت على أننا أسرة واحدة مترابطة، نتواصل فيما بيننا، ونعرف لكبارنا فضلهم وحقوقهم، ونحن في ظل ظروف مضطربة نؤكد أن الكويت وقيادتها وشعبها بجميع فئاتهم وحدة واحدة ننبذ الفرقة والاختلاف والتطرف بجميع أنواعه، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ للكويت أمنها وأمانها تحت قيادة أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وأسرة الصباح الكرام، وأن تبقى الكويت على الدوام بلد الإنسانية، وأرضاً للخير والعطاء.

