وطن النهار

وصف ســفــــيــر طاجيكستان لدى الكويت د. زبيد الله زبيدوف العلاقات الكويتية- الطاجيكية بالقوية والمتينة والتي تتطور بشكل ملحوظ على جميع الصعد ومختلف مجالات التعاون سواء السياسية أو الاقتصادية او السياحية او الصحية، مشيرا إلى انه خلال السنوات الأخيرة اصبح هناك تبادلا لزيارات الوفود بين البلدين بشكل اكبر، معربا عن أمله في أن يكتشف الكويتيون طاجيكستان كوجهة سياحية مميزة ليروا بأعينهم ثقافتها الرائعة وتراثها الفريد.

وقال زبيدوف في مؤتمر صحافي ان عام 2019 شهد نموا ملحوظا لهذه العلاقات المتميزة بين بلدينا، مشيرا الى نجاح الزيارة التي قام بها رئيس وزراء بلاده قاهر رسول زاده الى الكويت في شهر نوفمبر الماضي والتي استمرت مدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى ضم كلاً من وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة، وكانت الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الى الكويت، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، خصوصا الجانب السياحي، حيث استقبلت طاجيكستان العام الماضي ما يقارب المليوني سائح من مختلف دول العالم.

ولفت الى ان هذه الزيارة عززت العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، فضلا عن اقامة ثقافية طاجيكية في الكويت وتعريف الشعب الكويتي بالثقافة الطاجيكية.

ورحب زبيدوف بالسياح الكويتيين، مشيرا الى ان فتح الخط المباشر بين البلدين سيكون في بداية شهر مايو المقبل ما يسهل على المواطنين الكويتيين والمقيمين فيها بزيارة طاجيكستان التي قال انها بلد سياحي بامتياز.

واشاد بحكمة سمو امير البلاد في معالجة قضايا المنطقة، مشيرا الى ان الكويت تنتهج سياسة الحكمة ونشر السلام في المنطقة وهذا امر جيد جدا.

واشار الى ان البلدين يحتفلان بمرور 25 عاما على اقامة علاقتهما المتميزة وان طاجيكستان مهتمة جدا بالكويت حيث ان سفارتها بالكويت تسير 4 دول اخرى في المنطقة وهي لبنان والعراق والاردن وسلطنة عمان وهذا يأتي من ايمان دونشبيه بان الكويت تتمتع بسياسة متوازنة وتتمتع بثقة كبيرة بين دول المنطقة.

واشار الى انه وباعتباره عميدا للسلك الدبلوماسي في الكويت يتحتم عليه مناقشة قضايا المنطقة مع زملائه من سفراء الدول الاسيوية التي لها ايضا علاقات متميزة مع الكويت وتناقش هذه اللقاءات ايضا الامور الثقافية والدواوين التي تتميز بها الدولة.

واكد ان دواوين الكويت موروث متميز حيث ان جميع الزائرين للكويت يهتمون بزيارة هذه الدواوين التي تعتبر منارة ثقافية وسياسية.

واشار الى المعرض الاقتصادي الذي اقيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والذي قال انه اتاح المجال للتعرف على الجوانب الاقتصادية في طاجيكستان وهذا الامر بلاشك يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا زبيدوف أن هناك اكثر من 20 اتفاقية موقعة بين البلدين، مشيدا بالمكانة العالية والمتميزة للكويت على منظومة السياسة الخارجية الطاجيكية، حيث إن الكويت من أولى الدول العربية التي بادرت الى الاعتراف بالاستقلال الوطني لبلادنا العام 1991، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر مارس 1995.

مواقف كويتية

كما اشاد بدور الكويت في مجلس الامن الدولي والذي وصفه بالدور المتميز وعلى مدار عامين من عضويتها غير الدائمة فيها، مشيرا إلى دعم بلاده المواقف الكويتية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكشف أن هناك نية لحكومة بلاده لإلغاء تأشيرة الدخول للكويتيين، كبادرة أحادية الجانب لتنشيط وجذب السياح، لافتاً إلى أن الحصول على تأشيرة دخول طاجيكستان لا تتعدى الساعات سواء للمواطن الكويتي او المقيم، موضحاً أن المواطن الكويتي يمكنه الحصول على التأشيرة عند وصوله الى مطار العاصمة دوشنبيه مباشرة، أو عن طريق الأونلاين عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الخدمات القنصلية الطاجيكية.

كما اشاد زبيدوف بالمنتدى السياحي الذي عقد في الكويت، للتعرف على الفرص السياحية وعناصر الجذب السياحي، موضحاً أن جميع القوانين في طاجيكستان في مجال الاستثمار تتوافق مع المعايير الدولية، وتقدّم جميع انواع الحماية والضمانات للاستثمارات الخارجية.

وعن الاستثمارات في بلاده، أكد ان بلاده تحتوي على 4 مناطق اقتصادية حرة مع المزايا الموسعة وبإمكان هذه المناطق أن تمثل أرضية واعدة لإقامة علاقات التعاون مع المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى امكانية كبيرة للاستثمار في مجال الطاقة المائية، خاصة ان بلاده من اغنى دول العالم في المياه، و60 في المئة من مياه آسيا الوسطى تأتي من طاجيكستان.

استثمار سياحي

ودعا زبيدوف المستثمرين الكويتيين للاستثمار في الجانب السياحي، خصوصا الفندقة، منوها ايضا الى ان بلاده تحتوي على 60 في المئة من الموارد المائية في آسيا الوسطى، التي تعد أعظم ثروة تتمتع بها بلاده.

وذكر أن طاجيكستان بلد سياحي بامتياز، فيها طبيعة جميلة خلابة وجبال شاهقة تفتح المجال أمام السياحة البيئية، لافتاً أيضا الى أن السياحة العلاجية تعتبر من أهم مُقَوِّمات السياحة في طاجيكستان، وواضعاً في الاعتبار الآثار التاريخية الموجودة في طاجيكستان، معظمها إسلامية وبعضها يعود إلى فترة ما قبل الإسلام.

وفيما يتعلق بقضية مكافحة الارهاب قال زبيدوف ان بلاده استضافت مؤتمرات أممية حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

وأكد زبيدوف أنه لا يمكن هزيمة الإرهـــاب إلا من خلال زيادة التضامن والتعاون الدوليين وباتباع نهج مستدام وشـامل يشمل جميع الدول والاعتراف بدور الأمم المتحدة المركزي والتنسيقي في تعزيز التعاون الدولي ودعم الدول الأعضاء التي تتحمل المسؤولية الأساسية في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وإعادة التأكيد على المبادئ والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وذكر زبيدوف ان بلاده طالبت بضرورة معالجة جميع الظروف المؤدية إلى الإرهاب والتطرف، على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما اكدت أهمية الجهود التي تبذلها دول آسيا الوسطى في تبادل المعلومات والخبرات بشأن مكافحة الإرهاب.

المياه

وحــــول مبـــادرات طاجيكستان في قضية المياه افاد زبيدوف بأن الماء يلعب دورا حيويا في تطور البشرية وباعتباره موردا أساسيا للتنمية المستدامة، أدرج الماء ضمن عدد من الوثائق والاستراتيجيات التنموية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، ونتيجة لذلك، أدخلت طاجيكستان جوانب مختلفة من قضايا الماء ضمن «أهداف التنمية المستدامة».

وأفاد بأن أكثر من 95 في المئة من الكهرباء يأتي من محطات توليد الطاقة الكهرمائية، يعتبر الماء والكهرباء مترابطين بشكل وثيق كما يعتمد تطوير الزراعة بشكل كبير على استخدام الموارد المائية، نظرا لأن أكثر من 80 في المئة من المنتجات الزراعية تنتج من خلال الري.

وقال زبيدوف ان رئيس طاجيكستان أكد خلال مناسبة إطلاق العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة» 2018-2028 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الموارد المائية ليست فقط عنصرا لا غنى عنه، ولكنها ضرورية للتنمية المستدامة، التي تتطلب نهجا شاملا وكاملا وجديا لاستخدامها وحفظها من أجل الأجيال القادمة.

