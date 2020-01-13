وطن النهار

استجابة للامر الاميري الوارد في بيان مجلس الوزراء السبت الماضي والى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2020، فيما يخص اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من السبت الماضي، حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد «رحمه الله تعالى» سلطان سلطنة عمان فإن العمل في وزارة الصحة سيكون بنظام الخفارات في المستشفيات، وبنك الدم المركزي ومراكز الرعاية الصحية الاولية بهدف تقديم الرعاية العاجلة للحالات الطارئة في اقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات، على ان يستأنف الدوام الرسمي غداً الثلاثاء.

ووجه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قياديي الوزارة بضرورة القيام بجولات تفقدية لضمان استمرارية العمل بالجودة المطلوبة، وبتنسيق المرور على المرضى داخل المستشفيات من قبل الاقسام الفنية، وصرف الادوية اللازمة للحالات المستحقة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة على مدار الساعة.

