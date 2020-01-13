وطن النهار

تستعد وزارة الصحة لاستلام مشروع توسعة مستشفى العدان الجديد في منتصف العام الحالي. ويأتي المشروع ضمن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة ضمن خطة التنمية، وتندرج تحت برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات، ضمن سياسات عامة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة من القطاع الخاص للتوافق مع الزيادة السكانية.

وتتضمن هذه السياسات الاستمرار في إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية القائمة، واستحداث وحدات وخدمات علاجية جديدة لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمة الصحية.

والمشروع عبارة عن إقامة مبان جديدة لمستشفى العدان، بطاقة استيعابية تبلغ 637 سريرا في المنطقة بجوار المستشفى القديم، بهدف تقديم مستوى عال من خدمات الرعاية الصحية والطبية بأحدث المعدات الطبية ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتقليل فترات الانتظار للمرضى وتقليل حالات العلاج بالخارج.