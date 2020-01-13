مرصد النهار

فريق الـ KFlag التطوعي فريق يعشق التحدي بروح شبابية وطنية تعتمد الأفعال لا الأقوال وتجعل من إنجازاتها خير متحدث عن عشقه لوطنه، اشخاص تحفزهم الهمم لينهضوا بقدراتهم الجبارة ويرتقوا القمم، هوايتهم نادرة في أرض صحراوية مبسوطة لكنهم ابوا الا ان يرتقي رمز بلادهم اعلى القمم وأوعرها.

مجموعة تطوعية اجتمعوا على حب الوطن وارتضوا فكرة جميلة عمل على تأسيسها فؤاد قبازرد جاهدا لجمعهم من متسلقين ومساعدين واداريين والفئات العمرية واللياقة البدنية المتفاوتة مع الحرص على مشاركة العنصر النسائي على اساس حب المغامرة وقبول الخوض في مثل هذه التجربة المثيرة والمتعلقة بلا شك ببعض الأخطار المحيطة والايمان المطلق بالهدف السامي للمهمة شبه المستحيلة برفع اسم الكويت عاليا.

وباختصار وبترجمة الافعال توصل قبازرد لفكرة رفع علم الكويت على احدى القمم الجبلية الصعبة ولكن هذه المرة يكون حجمه يفوق التصور التقليدي ومسجلا رقما عالميا وبطريقة مميزة وملفتة ومؤثرة وتبرز اسم الكويت في المحافل الدولية، وبالفعل استطاع هذا الفريق رفع أكبر علم في العالم (علم الكويت) بطول 100 متر وعرض 30 مترا وبوزن 150 كيلوغراما والمؤلف من 6 قطع تزن كل قطعه 25 كيلوغراما على ثاني أصعب قمة جبل بالعالم في سلسلة جبال الهيملايا بالنيبال مسجلا الفريق رقما جديدا بموسوعة «غينيس» العالمية.

رمز الفخر

قائد الفريق وصاحب فكرة تأسيسه فؤاد قبازرد تحدث لـ «النهار» عن فكرته وانجازات فريقه وحصولهم على الرقم القياسي من موسوعة «غينيس» العالمية للارقام القياسية قائلا: نحن نرى ان علم الكويت هو رمز العزة ورمز الفخر، ومن هذا المنطلق ومن خلال العمل الجماعي والجهود المتواصلة فرحنا بكل فخر على رفعه عاليا مرفرفا على اعلى قمم العالم لعدة سنوات، مشيرا الى ان الفكرة بدأت تتبلور منذ العام 2015 حيث تم رفع العلم سابقا على قمة «إيفرست» على ارتفاع 5500 متر وبعدها في العام 2016 على ارتفاع 6700 متر وفي العام 2017 على ارتفاع 7500 متر الى ان تبلورت الفكرة وقررنا ان نختمها بانجاز عالمي مميز ونقتدي بمسيرة صاحب السمو واهتمامه برفع علم الكويت في جميع المحافل الدولية وفي جميع المناسبات وهنا كان القرار بان نصعد باكبر علم بالعالم مع مجموعة من الشباب المحبين لوطنهم الى قمم الهيمالايا وبدأنا بالتخطيط والعمل لعامين للاستعداد للمهمة وتحضير العلم وتم الاتفاق مع شركة معتمدة من اسبانيا لخياطته وفريق لضمان سلامة الفريق وتجهيز المعسكرات.

واضاف قائلاً: بدأنا تحدي العقبات والتسويق وطرح الفكرة للجهات المستهدفة لرعاية هذا الحدث الوطني ولاقت الفكرة الترحيب من الادارة العليا بشركة البترول العالمية متمثلة بالرئيس التنفيذي وكذلك استحسان وقبول من شركة الاستكشافات الكويتية. وبعدها تم عرض المشروع على اللجنة الأولمبية الكويتية وتم القبول.

وعقد الفريق عدة اجتماعات قبل السفر للتعارف وتأسيس روابط التعاون وتعزيز روح فريق العمل بين الأعضاء العشرة، ومن ثم غادر الفريق الى عاصمة النيبال في 24 أكتوبر 2019، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات مع الدليل والشريك النيبالي بالمهمة وتم شرح جميع مراحل خطة التنفيذ والوقوف على المتطلبات اللوجستية والصحية ومن أهم الأمور شرح برنامج كيفية التأقلم والتدريب على التنفس الطبيعي مع التسلق التدريجي في الجبال ويعتبر هذا الجانب هو الأهم بجميع مراحل المهمة.

واشار قبازرد الى ان هذه الايام لم تخل من الأزمات الصحية لبعض أعضاء الفريق مما عزز من تكاتف وتعاون الأعضاء بتقديم المساعدات فيما بينهم من حيث توفير الأدوية للبعض. وهنا برز دور ايمان الجندل الفتاة الوحيد بالفريق حيث ترجمت الاحساس بالمسؤولية الى واقع عملي لجميع أعضاء الفريق ومتابعة كل حالة وتوفير الدواء المناسب للحالة المرضية.

باستثناء علي البيرمي الذي أصيب بوعكة صحية شديدة منعته من مواصلة التسلق مع الفريق، نجح جميع الأعضاء بالوصول الى موقع مخيم العمليات حسب الجدول الزمني المحدد وبدون أي تأخير مما يعتبر نجاحا كبيرا لفريق لم يسبق له التسلق والسير في هذه الظروف المناخية.

بدأت التدريبات لنشر العلم والتدريب على كيفية التعامل مع هذا الحجم المهول في ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة متدنية وخدمات سكنية وصحية شبه معدومة، وكان المتسلقون قد مارسوا التدريبات الفنية المكثفة للتسلق الفعلي الى القمة على عدة مراحل مواجهين أصعب وأعنف التضاريس والظروف المناخية القاسية ودرجات الحرارة المتدنية.

الوصول الى القمة..

عضو الفريق الذي اتم المهمة ووصل الى القمة ومثل الكويت اولا وفريقه ثانيا بالوصول الى اعلى القمة واسدال علم الكويت من اعلاها وتسجيل رقم عالمي مشرف في موسوعة غينيتس للارقام القياسية «يوسف الشطي» جعل الهدف امام عينيه ووطنه في قلبه ليتحدى الصعاب وينجز المهمة، وتحدث الشطي عن رحلته قائلا: نحن فريق مكون من 10 اشخاص بدأنا مشوارنا من منطقة «كاتندو» عاصمة النيبال ثم انتقلنا الى منطقة «لوكلا» بالطيارة ومنها بدأ مشوار التسلق الى قمة الجبل وبمعيتنا 6 حقائب كبيرة تحوي علم الكويت مجزءاً، وبعدها اخذنا اسبوعا الى ان وصلنا الى المعسكر الرئيسي تقريبا ومن ثم انقسم الفريق الى قسمين 6 أشخاص رجعوا الى الكويت و4 أشخاص اكملوا المشوار الى القمة بعد اتمام بعض التدريبات والاستعدادات.

وأضاف: هذا الامر نحن متفقون عليه منذ البداية بحكم معرفتنا بصعوبة المشوار والصعود الى القمة وهو امر يحتاج الى لياقة عالية وتكنيك فكان الاختيار ان اصعد انا واخي فؤاد قبازرد ويوسف القلاف وعبدالرحمن السويلم ولكن فيما بعد اصيب يوسف القلاف بوعكة صحية والسويلم ايضا اصابه التعب وقبازرد تعرض لظروف اعاقته من الاكمال للقمة في ظل الظروف المناخية الصحبة ودرجات الحرارة المنخفضة في القمة والتي تصل الى 30 درجة سالبة تحت الصفر، وبعد الاجتماع والاتفاق تم اختياري لاكمل المشوار واصعد الى القمة وامثل الفريق وهو امر كان مناسبا لي لما اتمتع به من لياقة وصحة.

وقال الشطي: وبدأت مشوار الصعود برفقة فريق بريطاني محترف في صعود الجبال ولديهم متسلقون استطاعوا تحقيق 6 أرقام قياسية سابقا في التسلق، وكان معي فريق مكون من 16 نيبالي ساعدوني في حمل الحقائب التي تحتوي على اجزاء العلم وتأمين الوصول بسلام بحكم خبرتهم، وبدأت رحلتنا من المعسكر لمدة 8 ساعات الى ارتفاع 5500 متر فوق سطح البحر في المعسكر الاول وقضينا ليلة كاملة ومن ثم انتقلنا الى المعسكر الثاني بارتفاع 6000 متر وقضينا ليلة اخرى ليتبقى بعدها 800 متر تفصلنا عن القمة المنشودة وقد اخذت 12 ساعة متواصلة ليلا الى ان وصلنا في الساعة 11 صباحا ومن ثم بدأنا بتنزيل العلم بمراحل وتم ربطه وانزاله كاملا من القمة وتثبيته بالرغم من الرياح القوية وبرودة الطقس ليكتمل العلم بطول 100 متر وعرض 30 متراً مثبتا باعمدة حتى لايطير وتم التصوير من هيلوكوبتر وسط فرحتنا التي لاتوصف وبقي 40 دقيقة وحصلنا على رقم قياسي في موسوعة غينيس للارقام القياسية على حجم العلم كاكبر علم بالعالم نازل من قمة جبل بهذا الارتفاع.

وحول بعض الصعاب التي واجهته وواجهت الفريق قال الشطي: كنا نواجه صعوبة بالتنفس لقلة الاكسجين في القمة وصعوبة الصعود بالجبال والثقل والخوف من السقوط من ارتفاع 6 آلاف متر وعدم وجود «سيفتي» امان كافي، كذلك كنا في حال النزول بالرغم من انه اسهل من الصعود ولكنه كان مخيفا اكثر كوننا كنا نرى الجبل ومنحدراته ووعورته ونحن ننزل، بالاضافة الى البرودة القاسية واحتمال اصابة الاطراف بالتجمد والتلف وهو ما حصل معي حيث اصبت بذلك واستطعت تجاوزه وعلاجه سريعا اثناء وجودي بالقمة بمساعدة الفريق المرافق.

كفاءات شبابية..

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الداعم للفريق الشيخ نواف سعود الصباح عرضت علي الفكرة من فؤاد قبازرد واعجبتني وكان ردي بالقبول وكيف استطيع ان اساعدكم وعندها اقترحت عليه ان يشرك معه اكبر عدد ممكن من ابناء القطاع النفطي خصوصا من شركة البترول العالمية وشركة كوفبك، ووعدني بان يكون ذلك وان يوصل العلم الكويتي رمز الوطن الى القمة وبالفعل اوفى بوعده وافرح قلوبنا، مضيفاً أن الفكرة هي ان يكون هذا التحدي وتنفيذه حسب المستطاع سواء استطاعوا ان يوصلوا العلم للقمة المنشودة او اي مكان استطاعوا الوصول اليه مؤكدا انه ممثلا للشركة يحاول ان يدعم ويشارك ويساعد الشباب من خلال زرع روح التحدي والمثابرة بهدف اعلاء اسم الكويت.

وقال: بالنسبة لي فان وصول علم الكويت للقمة هو رفعة رأس لأبناء الكويت الشباب الكويتي الذي يقدر ان يحطم الارقام القياسية ويصل الى هذه القمم ويحمل معه تطلعات الشباب الكويتي فانا جدا فخور بهم وبتلاحمهم الذي لمسناه وعايشناه خلال رحلتهم الى جبال الهيملايا، وآمل ان نكون معهم في المرات القادمة في التحديات المستقبلية.

المرأة الحديدية..

«ايمان الجندل» العنصر النسائي الوحيد التي شاركت في المغامرة الصعبة صممت على وضع بصمتها وتحدي الصعاب من اجل رفع اسم الكويت عاليا وشاركتنا تجربتها قائلة: انا احببت الفكرة لاني اريد ان اصنع شيئاً لبلدي ولان الفكرة لم تكن تقليدية بحكم ان العلم يعد رمز الدولة ورفعه على قمة عالمية مميزة يعد انجازا يستحق المغامرة والتحدي موضحة ان ما زاد اصرارها هو كون الفريق مكون من شباب وهي الفتاة الوحيدة وهو امر يدل على ان الفتاة الكويتية قادرة ان تخوض المصاعب وتدخل مثل هذه الرياضات وانه لايوجد مستحيل مع وجود العزيمة والاصرار والارادة.

واضافت وصلنا الى ارتفاع 4500 متر وعدنا الى الكويت واكمل باقي الفريق المهمة وكانت بداية رحلتنا حيث قضينا 3 أيام بالعاصمة ومن ثم انتقلنا من منطقة الى منطقة، وكنا بالعاصمة نعد انفسنا للرحلة ومن ثم انتقلنا الى مطار لوكلا وبدأت رحلة المشي من منطقة الى منطقة الى ان وصلنا الى معسكر الانطلاق وكنا نمشي كل يوم من الثامنة صباحا الى الخامسة مساء مع فترة استراحة الغداء ساعتين التي كانت من 12 إلى 2 عصرا.

وحول اجواء المخيم قالت الجندل: في اول يوم وصولنا المخيم كنت تعبانة من الصعود ونمنا بمجرد وصولنا وفي اليوم التالي كنا قد ارتحنا وبدأنا برؤية الجبل بصورة جمالية عجيبة واجواء مميزة وكان المعسكر منظم جيدا ولكل شخص خيمته الخاصة، وكنا نرى قمة الجبل الذي نريد صعوده امام اعيننا ما يزيد فينا الرغبة في التحدي.

وأضافت: كنا نمشي بطريقة مريحة وهادئة ولم نضغط على انفسنا حتى لا نتعب سريعا ونشرب الماء بكثرة للحفاظ على صحتنا مشيرة الى ان التجربة كانت جميلة بمعنى الكلمة وانها ترغب في تكرارها معتبرة ما قامت بعد لا يعد الا البداية فقط. وختمت الجندل حديثها قائلة: لا يوجد شيء مستحيل اذا كان هناك اصرار على العزيمة والارادة القوية وكل هذه الامور اجتمعت بي عند اقدامي على المهمة، وانا ارى ان هذه المهمة متمثلة في رفع رمز الدولة علم الكويت وهو هدف كان امام عيني وجعلني اقدم على اكمال المهمة التي فرحنا وفخرنا باتمامها جميعا.

