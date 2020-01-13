آراء

عبرت الكويت بفضل توجهها وتفهم كل أطياف شعبها أزمة ايران وأميركا في المنطقة في بداية هذا العام الملتهب، الكويت التي تأبى أن تشارك إلا في تقريب وجهات النظر والتي آلت على نفسها أن تكون مفتاحاً للسلام ومغلاقاً للشر، فإنها اختارت هذا التوجه لأسباب عديدة يمكن الحديث عنها لكنه في النهاية يرجعنا لأصل وتكوين الشعب الكويتي وتنوعه الذي يفرض عليها التعامل بمسطرة ومسافة واحدة من كل الأطراف.

تمر المنطقة اليوم بالعديد من الأزمات منها ما هو مرتفع وآني وهذا ما تجاوزناه بفضل من الله ومنها ما هو قادم وهو ما نتأمل أن يعبر بسلام مثل غيره ، تتبقى إشارة صغيرة متعلقة بحرية التعبير وهو ما يميزنا بشكل نسبي في هذا الوضع الملتهب ، على الجميع أن يتقبل وجود تفاوت ونظرات مختلفة نحو تفسير الأحداث الحالية ومواقف الدول. علينا تقبل وجود رأي لمجاميع ربما لا يتفق مع الرأي الرسمي وعدم استخدام حساسية الوضع للتخوين وتبادل الاتهامات، فكما ننعم بموقف رسمي متوازن علينا تقبل وجود رأي شعبي حر قد يختلف ولكن منطلقاته وأهدافه تتطابق مع هدف الموقف الرسمي وهو مصلحة وبقاء وأمن الكويت.

الكويت بلد لا تملك لا قوة تدميرية ولا أذرع عسكرية وكل ما تملكه في هذه المنطقة هو تجربة ديموقراطية وان شابها القصور لكنها تبقى العلامة المضيئة والقمر الذي نشير له دائما، وتجربتنا تحتاج لقبول وجود تنوع في الآراء حالنا كحال أي دولة ديموقراطية.

الكويت بلد السلام وستبقى بإذن الله كما نريدها وهو أمر أصبح مصيرياً لنا ولا نملك إلا دعمه وتثبيته، وكما هي بلد السلام فهي واحة ديموقراطية تحفظ الرأي وتضمن البيئة المساندة للجميع في قول ما يريدون والاشتراك في تفسير الأحداث العامة والاشتراك في دعمها وتأييدها أو رفضها دون تخوين ولا غيره. تفاءلوا

