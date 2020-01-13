آراء

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى وبالرضا والتسليم المطلق لأمر الله فجعت سلطنة عمان والامة العربية والإسلامية برحيل السلطان قابوس. احسن الله عزاء الأمة تركناه في ذمة الله فصبر جميل ودعاء بمغفرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد ?.

وقد عمل الفقيد طوال حياته على تحديث السلطنة من خلال تنظيم هياكل الحكم تدريجياً بإقامة مجلس استشاري سنة 1981 تم استبداله بمجلس الشورى سنة 1990 ومن ثم مجلس الدولة سنة 1997. وعلى مدى حكمه الذي دام نحو 5 عقود، نجح الفقيد رحمه الله في تحويل عمان، الدولة النفطية الصغيرة، من بلد فقير تمزقه النزاعات إلى بلد يتمتع بدرجة من الرخاء، ولعب دور الوساطة بين دول الخليج وإيران.

وأسوة بدول الخليج الأخرى، يعد النفط عماد الاقتصاد العماني، ولكن الإنتاج العماني يُعد متواضعا مقارنة بإنتاج جيرانها. ويعد صيد الأسماك والزراعة مصدرين مهمين للدخل أيضا. كما شهد قطاع السياحة، وهو مصدر مهم آخر للدخل، انتعاشا في السنوات الأخيرة إذ يقبل السواح على شواطئ عمان البكر وجبالها وصحاريها وعلى العاصمة مسقط بقلاعها ومدينتها القديمة المسورة. وتمكنت عمان إلى الآن من تجنب ظاهرة العنف والتطرف اللتين تعاني منهما بعض الدول.

وطوال سنوات حكمه، حرص السلطان قابوس على اتباع سياسة الحياد إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وطبع بلاده الواقعة في منطقة تعج بالصراعات والتوترات بهذا الطابع الحيادي.

وارتبط بعلاقات صداقة مع العديد من الدول في العالم العربي والعالم. وعرف بتركيزه على شؤون عُمان الداخلية وتجنب التدخل في شؤون الدول المجاورة، إذ تحد بلاده كل من السعودية واليمن والإمارات وتمتلك موقعا استراتيجيا يتحكم بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما كان من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي وقد حرص على أن يتبع سياسة الحياد نفسها بين أطراف الأزمة الخليجية الأخيرة.

واستطاع أن يلعب دور الوسيط في الكثير من النزاعات في المنطقة، لاسيما تلك المتعلقة بإيران المجاورة لبلاده، إذ استطاع تسهيل محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013، أدت إلى اتفاق نووي تاريخي بعد ذلك بعامين.

رحم الله السلطان قابوس بن سعيد، وعظم الله أجر الأهل والأصدقاء في سلطنة عمان، وغفر لميتهم وربط على قلوبهم وألهمهم الصبر والسلوان. اسال الله ان يسكن الفقيد فسيح جناته. وقد ودعه شعبه الوفي بعبارة نشهدك يا الله أنه أدى الأمانة.

