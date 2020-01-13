آراء

ساد أروقة «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» منذ يوم أول من أمس السبت حزن عميق غمر مشاعر جميع العاملين فيها بفقد أحد رجالاتها المخلصين، الدكتور مصطفى معرفي، حيث جاء خبر وفاته مفاجئا للجميع وصادما لي شخصيا، إذ وجدته في آخر زيارة له في المستشفى قبل نحو أسبوع - كعادته - مبتسما ومتفائلا مخبرني بأن غيابه في رحلة علاجه بالخارج لن يطول، وأن صحته في تحسن، وأنه متحمس للعودة لعمله ولزملائه وأصدقائه وأهله وكل محبيه. وكيف لا؟ وهو الذي أحب الجميع فأحبه الجميع. حيث تميز الفقيد - تغمده الله بواسع رحمته - بالتواضع الجم والخلق الرفيع وحسن المعشر وبشاشة المحيا، وهذه من سمات العلماء. كان - رحمه الله - ذو ثقافة علمية موسوعية ومثالا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل إذ إنه كان مستمرا في التواصل مع مكتبه عبر الرسائل الإلكترونية من سرير المستشفى حيث كان يتلقى العلاج قبل وفاته.

امتلك الفقيد خبرة واسعة وباعا طويلة في العمل الأكاديمي والإداري القيادي من خلال تجربته الطويلة استاذا وقياديا ناجحا في جامعة الكويت، يشهد لها طلبته وجميع زملائه في المجتمع العلمي على مر العقود.

عرفته شخصيا - رحمه الله – لأول مرة منذ ما يقارب الخمسين عاما، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي في أوائل سنوات عملي مدرسا للفيزياء في جامعة الكويت، حيث كان الفقيد - وقتها - معيدا في القسم العلمي وكان من أنبه وأذكى طلبة الدراسات العليا حينها، ومن أكثرهم اهتماما وحماسا لمناقشة مستجدات العلوم والابتكار وكذلك قضايا الشأن العام، حيث كان متبعا في كلا الحقلين المنهج العلمي في التحاور ومتطلعا لإيجاد الحلول دون الانحياز لموقف أو لفكر مسبق أو شريحة مجتمعية محددة، فحظي باحترام ومحبة الجميع من كل شرائح المجتمع مهما اختلفوا معه بالرأي أو الانتماء.

وقد توثقت علاقتي بالمرحوم أثناء عملي في «معهد الكويت للأبحاث العلمية» وتوطدت فيما بيننا أواصر الصداقة والمحبة والاحترام المتبادل. ثم تزاملنا أيضا في «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» عندما انضم الفقيد إلى مجلس النشر العلمي بالمؤسسة كما انضم لمجلس جوائز المؤسسة كمقرر له ومديرا لمكتب الجوائز، ونظرا لتميز الفقيد بالأفق العلمي الواسع والثقافة العلمية في المجتمع العلمي مردوفاً بسماته الشخصية المحببة وسيرته الأنيقة وقد اكتسب الفقيد محبة وتقديرا فائقين من جميع من عملوا معه في لجان التحكيم وجميع الفائزين بجوائز المؤسسة.

ونستذكر - هنا - ما تميز به الفقيد من إخلاص وتفانٍ في العمل إلى آخر فترات حياته قل ما تجدها في غيره، كان آخرها وعلى الرغم من مرضه وغيابه عن المؤسسة على سرير المرض في المستشفى لتلقي العلاج فإنه لا يكاد يمضي يوم أو يومان إلا وتجده يتواصل مع زملائه في المؤسسة لمتابعة سير العمل حتى يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 الساعة التاسعة صباحاً حيث كانت آخر رسالة الكترونية يبعث بها للمؤسسة تتعلق بالإعلان عن جوائز المؤسسة لعام 2020.

إن القلب ليحزن لفقد هذا الإنسان القدوة، ليس من طرف أسرته الكريمة فقط، بل هو خسارة كبيرة للمؤسسة وللمجتمع العلمي ولكل من عرفه في الكويت وخارجها.

رحم الله فقيد المؤسسة رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

