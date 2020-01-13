الأولى

اوضحت مصادر في هيئة القوى العاملة ان فرق التفتيش ضبطت خلال العام الماضي 2019 نحو 6 آلاف و250 وافدا يعملون بغير مراكز عملهم التي استقدموا لاجلها، بينهم 3 آلاف من العمالة المنزلية، اي ان نسبة التسرب تقارب 50%. وأشارت مصادر إلى ان الهيئة تنسق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة من خلال اجراءات محكمة للتعامل مع هذه الحالات، ملمحة الى ان الامر قد يطول ملف الكفيل بوقفه اداريا ولن ينظر فيه حتى عند ترحيل العامل إلى بلاده.

وذكرت ان اللجنة المشتركة التي شكلت بتكليف من مجلس الوزراء لاعادة تنظيم العمالة الوافدة بمنطقة جليب الشيوخ ساهمت في الكشف عن اعداد كبيرة من المخالفين، مبينة ان اللجنة نفذت خلال 45 يوما 10 جولات تفتيشية ضبطت خلالها 380 مخالفا لقانون العمل منهم 251 في القطاع الأهلي واثنان التحاق بعائل و127 عمالة منزلية.

وبينت ان منطقة الجليب اصبحت مأوى لكل المخالفات، لافتة إلى ان هناك ترتيبات لقطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تؤوي عمالة مخالفة. وأفادت المصادر بأن عدد العمالة المنزلية في الكويت اقترب من 750 الف عامل، في حين بلغ اجمالي مكاتب استقدامها المسجلة لدى الهيئة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 473، بينما بلغ اجمالي الشكاوى التي تم تسجيلها 3 آلاف و626 شكوى منها الفان و805 شكاوى تم حلها وديا بين طرفي النزاع و704 احيلت إلى القضاء.