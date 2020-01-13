الأولى

قدم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد المرافق لسموه في مسقط أمس واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد. وقد أعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لسلطان عمان وأشقائه والأسرة حيث قال سموه: الله يبارك فيكم وربنا إن شاء الله يدخله الجنة وما مات الله يرحمه وأنتم موجودين والحمد لله على كل حال. ورد السلطان هيثم على سموه قائلاً: بارك الله فيك. وقدم سمو الأمير العزاء كذلك إلى فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء وشهاب بن طارق ولأفراد الأسرة المالكة. هذا وقد عاد سمو الأمير والوفد المرافق لسموه إلى البلاد عصر أمس بعدما قام سموه بأداء واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد. وكان في استقبال سموه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين في الدولة. وكان سموه قد وصل إلى مسقط حيث كان في استقبال سموه وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي وسفير الكويت في مسقط عبدالله الحربي.