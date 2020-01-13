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افصح مصدر برلماني لـ «النهار» عن تزايد الدعم النيابي لما تسعى إليه رئاسة مجلس الأمة من تقديم اقتراح بقانون لإنشاء هيئة عليا للجنسبة تكشف حالات التزوير ومخالفات التجنيس، مشيرا إلى أن ذلك سيسحب البساط من الخلاف النيابي- النيابي حول تشكيل لجنة برلمانية أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالأمر كونها لا تملك أي صلاحيات تنفيذية لحل المشكلة.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من النواب ضد وجود لجنة برلمانية لهذا الأمر، بينما هناك عدد آخر يريدون إحالة حالات تزوير الجنسية إلى النيابة للفصل في الملفات المشبوهة. وأوضح أن تشريع النواب لإنشاء الهيئة العليا للجنسية من المرجح تقديمه تزامنا مع أجواء الأعياد الوطنية إما قبلها أو بعدها بأيام معدودة، اي في نهايات فبراير أو بدايات مارس المقبلين.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة لم تحدد موقفها من الخيارات المطروحة إعلامياً لكنها ستدرس الأبعاد الدستورية في حال ترجمت تلك التوجهات الى اعمال برلمانية فعلية. وفي ذات السياق قال النائب فراج العربيد: ليعلم الجميع أنني ضد المزورين للجنسية ومع وضع حد لهذه القضية، وكنت ومازلت وسأبقى مع التحقيق في هذا الملف، وهذا من اختصاص لجنة «الداخلية والدفاع». وأكد النائب خالد العتيبي أن الرسالة التي أراد توصيلها بتصويته ضد طلب إنشاء لجنة تحقيق في الجناسي هو رفضه التام جعل ملف المواطنة صيداً سهلًا لسياسيين ومجموعات عنصرية دأبت على تمزيق المجتمع بهدف تجييش الشارع من أجل مصالح انتخابية وانقسامات فئوية بغيضة تضرب وحدتنا الوطنية بعمق من أجل مصالحها الضيقة. وزاد: استحداث سيف مصلت على رقاب المواطنين واعطاؤه لمجموعة مسيسة وغير حيادية أمر مرفوض تماماً ونحن نرفض خلط الأوراق والدفع بمعلومات مغلوطة على حساب هوية المواطنين، وعلى الجميع أن يراجع أداء الأجهزة التي استحدثت لمعالجة أمور الهوية سواء للبدون أو غيرهم ومدى تعنتهم الشديد مع المراجعين واعتبارهم خصماً أو عدواً لهم في بعض الأحيان.