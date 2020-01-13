الأولى

حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية وشيع الى مثواه الأخير أول من أمس نكست الوزارات والجهات الحكومية في كل أرجاء الكويت الأعلام، وسادها السكون بعد الأمر الأميري الذي قضى بتعطيل الأعمال 3 أيام. وقد رصدت العدسات الأعلام منكسة فوق الجهات الحكومية، وكأن جدرانها تشارك موظفيها الأحزان، وتتقاسم معهم مظاهر الأسى حزنا على مفارقة واحد من القادة الأعلام الذين بنوا بلادهم، وشيدوا نهضتها، ومن ثم كتبوا أسماءهم في سجل الخلود. رحم الله السلطان قابوس بن سعيد، وأدخله فسيح جناته، ووفق خلفه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ليكمل المسيرة العمانية الظافرة، مسيرة المجد والسؤدد والرخاء.