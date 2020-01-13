الأولى

أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن لها الحق في منع أي شخص من دخولها اذا كان ذلك يعرض أحد موظفيها لأي ضرر جسدي أو للحط من كرامته، مشيرة الى انها لن تعلق على أي قضية منظورة أمام القضاء حتى يصدر الحكم البات فيها من الجهة القضائية المختصة.

وذكرت في بيان لها انها جهة خاصة ذات نفع عام، وليست مؤسسة حكومية، وان الكويتيين يشغلون جميع وظائفها في الصفوف العليا والوسطى.

ولفتت الى انها تنشر مخرجات برامجها، واعلانات منحها، وميزانياتها السنوية بكل شفافية على موقعها الالكتروني، وتحرص كذلك على نشرها في تقاريرها السنوية التي توزع نسخاً مطبوعة منها على منتسبيها من الشركات، كما تنشر نسخة الكترونية على موقعها الالكتروني.

ومضت في بيانها تقول : توضيحًا لما يتم تداوله من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل نؤكد ان المؤسسة ملتزمة بالمحافظة على كرامة جميع العاملين فيها وسلامتهم الجسدية، وتمنع كل ما قد يؤدي الى اهانتهم أو التعدي عليهم بصورة غير قانونية. وختمت بقولها انها اذ تحتفظ بحقها في الرد على محاولات الاساءة الى سمعتها من خلال القنوات القانونية، فانها تدعو الجمهور الى مراجعة موقعها الالكتروني www.kfas.org للتعرف بشكل مباشر على برامجها ومراكزها وشركاتها التابعة.