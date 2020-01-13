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عواصم - الوكالات: جددت واشنطن امس عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوار مع ايران دون شروط مسبقة، فيما اعلن امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من طهران التوافق مع الجمهورية الاسلامية على تخفيف التصعيد في المنطقة بينما تفاقمت سريعا الازمة الجديدة بين طهران ولندن على خلفية توقيف السفير البريطاني لدى ايران بتهمة المشاركة في احتجاج مناهض للسلطة وهو ما اعتبرته لندن انتهاكا للقانون الدولي.... (طالع ص 14).

وعلى الرغم من اللهجة الحادة التي استخدمها ترامب خلال اليومين الماضيين في التعليق على الاحتجاجات المرتبطة باسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران فقد اعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر امس ان الرئيس الاميركي مازال مستعداً لمحاورة ايران بدون شروط مسبقة، وذلك في ظلّ توتر متصاعد بين البلدين. وقال اسبر لقناة سي بي اس ان الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الاسلامية حول مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من ايران بلداً طبيعياً اكثر. ونشر ترامب تغريدة دعا فيها قادة ايران الى عدم قتل المتظاهرين. وكتب قائلا الى قادة ايران، لا تقتلوا المتظاهرين. لقد تم قتل الآلاف مسبقا او سجنوا من قبلكم، والعالم يراقب وأضاف والأهم من هذا كله ان الولايات المتحدة تراقبكم. اعيدوا اتصالات الانترنت المقطوعة وامنحوا الصحافيين الحرية. توقفوا عن قتل شعبكم الايراني العظيم. وكان ترامب نشر في وقت سابق تغريدة باللغة الفارسية، اكد فيها انه لن يسمح بحصول مذبحة جديدة بحق المتظاهرين في ايران واعلن انه وادارته سيواصلان دعمهم مشيرا الى ان شجاعتهم ملهمة. وفي هذا السياق اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني ان الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد. وشدد الشيخ تميم على ان زيارتي الى طهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الايرانيين بأن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد، مؤكدا ان العلاقة بين البلدين تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة وكانت القنوات بين الجانبين دائما مفتوحة. على صعيد متصل استدعت الخارجية الايرانية امس السفير البريطاني لدى ايران، روب ماكير، على خلفية اتهامه بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة السبت. وقالت الخارجية الايرانية، في بيان ان استدعاء السفير البريطاني جرى بسبب سلوكه المخالف للأعراف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني وسط العاصمة طهران وقال كبير مساعدي وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي ينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف. موضحا ان السلطات الايرانية لم تعتقل السفير بل تم توقيفه كشخص اجنبي يشارك في احتجاجات غير قانونية وأطلق سراحه بعد 15 دقيقة من تحديد هويته. وأحرق متظاهرون ايرانيون العلم البريطاني امام سفارة المملكة المتحدة في طهران امس وتجمع نحو مئتي متظاهر امام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية هاتفين الموت لبريطانيا بعد يوم على التوقيف الوجيز للسفير الذي نفى امس مشاركته في اي تظاهرة ضد السلطات وقال ذهبت الى حدث قُدّم على انه وقفة لتكريم ضحايا الطائرة. واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب انّ توقيف السفير انتهاك صارخ للقانون الدولي. فيما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى خفض التصعيد منتقدا توقيف ايران لسفير بريطانيا.