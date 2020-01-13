مال وأعمال

كشفت مصادر نفطية لـ «النهار» أن مؤسسة البترول الكويتية تتجه للاستثمار في مشروع للبتروكيماويات بكندا بكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليارات دولار، تتحمل شركة صناعة الكيماويات البترولية 50 في المئة منها، لافتة إلى أن المشروع يُقام بالتعاون مع شركة «بمبيينا» الكندية لبناء مصنع وحدة نزع الهيدروجين والبولي بروبيلين.

في سياق متصل كشفت الخطة نصف السنوية من ( يناير – يونيو 2020) لشركة صناعة الكيماويات البترولية عن طرح 25 مناقصة متنوعة ما بين فرص استثمارية وخدمات إعلامية وإعلانية ، منها دراسة جدوى اقتصادية أولية لفرصتين استثماريتين لمصنع البتروكيماويات.

كما تضمنت الفرص تجديد تراخيص الدعم الفني لنظام أتو ديسك، وتجدد توريد عمالة وتقديم الدعم الفني لمركز المساعدة وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات لمدة 4 سنوات، إضافة لشراء برمجيات إدارة أعمال الدعم الفني لمركز المساعدة، وتجديد اتفاقية تقديم خدمات استشارية واشتراك في قاعدة بيانات في مجال تقنية المعلومات، وتطوير ونقل نظام شير بوينت، وتراخيص نظام أدوبي أوركال برو، وتطوير أنظمة تشفير البيانات، وتبديل محولات الشبكة الداخلية، وتحسين أداء الشبكة اللاسلكية في الشركة، وصيانة البنية التحتية، وصيانة البينة التحتية لخدمة المعلومات، وشراء نظام إدارة وتوقيت طرق سير العمل، وتصميم وتطوير موقع الشركة، وتوحيد أنظمة المشتريات في نظام ماكسيمو، وتصميم وإنشاء مستودع لقواعد بيانات الشركة، وشراء نظام لإدارة المشاريع وتطوير خدمات البنية التحتية لخدمات المعلومات، وصيانة جميع مباني الشركة وذلك من خلال أعمال الصبغ والأرضيات ،البورسلان، أعمال الألمونيوم، الستائر، الطابوق، ترميم دورات المياه، الأعمال الكهربائية، الخدمات الإعلامية والإعلانية للشركة.

