مال وأعمال

أصدر معهد البحوث السويسري «كريدي سويس» النسخة التاسعة من تقريره السنوي عن الثروة، والذي أشار إلى نمو الثروة العالمية بنسبة 2.6 في المئة خلال عام 2018، ووصولها إلى 360 تريليون دولار.

وفي حين يمتلك أكثر من نصف جميع البالغين في العالم ثروة أقل من 10 آلاف دولار، فإن نحو 1 في المئة فقط من البالغين في العالم مليونيرات ويمتلكون 44 بالمئة من إجمالي الثروة العالمية.

وأشار تقرير صادر عن «أرقام» إلى أن سويسرا وأستراليا احتلتا المركزين الأول والثاني في القائمة، إذ بلغ نصيب الفرد من الثروة بكلٍ منهما 530.2 ألف دولار و411.1 ألف دولار على التوالي ولدى كلتا الدولتين أعلى نسبة ديون للأسر من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

ووصلت نسبة ديون الأسر من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا إلى 129 بالمئة تقريبًا في 2018، في حين وصلت هذه النسبة في أستراليا إلى 120 بالمئة خلال الفترة نفسها. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث، كما أن بها 41 بالمئة من أصحاب الملايين في العالم.

ورغم ذلك فإن متوسط نصيب الفرد بالولايات المتحدة من الثروة والذي بلغ403.9 ألف دولار، أعلى بنحو سبعة أضعاف من متوسط نصيب الفرد الفعلي من الثروة والذي بلغ 61.7ألف دولار. ويرجع ذلك إلى الفجوة الكبيرة في توزيع الأجور في الولايات المتحدة.

