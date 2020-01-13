مال وأعمال

حكمت المحكمة الكلية في القضية رقم 5039/2015 تجاري مدني كلي حكومة وذلك في الدعوى المرفوعة ضد شركة مقاولات ووزارة الأشغال العامة إلزام الأخيرة سداد 375.9 الاف دينار لصالح شركة الشيخة العالمية للتجارة العامة والمقاولات ،وذلك نظير انجاز اعمال للمقاول من الباطن. وكانت الدعوى قد شهدت تداولات طويلة وجلسات خبراء إلى أن انتهت المحكمة لحكمها بما يلي: لما كان من الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين في الدعوى والذي تطمئن المحكمة لما ورد به مبنياً على اسس فنية سليمة تؤكد طبيعة العلاقة بين المدعي عليها « الشركة المقاول الرئيس» العارضية العالمية للمقاولات والمدعى عليه الثاني وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته في علاقة تعاقدية بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 29 مارس 2013 لتنفيذ أعمال صيانة وترميم المباني الحكومية وأعمال انشائية في مواقع مختلفة بمحافظة حولي بقيمة 1.8 مليون دينار وبنسبة خصم 45.56 في المئة بموجب عقد مقاولة بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في 17يناير 2013 مقابل نسبة خصم 50 في المئة من قيمة أوامر العمل المنفذة من الأسعار الواردة في جداول الأسعار الخاصة بالعقد ومع تصفية الحسابات أصبحت الشركة المقاول الرئيس مشغولة لصالح مقاول الباطن بمبلغ 375.9 الف دينار ما دفع القضاء إلى سداد التزامات المدعية شركة الشيخة العالمية للتجارة العامة والمقاولات. وتأتي هذه القضية عقب مراجعات طويلة من المقاول مع «الأشغال» لسداد التزاماتها تجاه المقاولين وادعاءاتها غير المبررة في إهدار الحقوق وقد تحققت لعدالة المحكمة جميع أدوات اليقين لمستحقات المدعية على الرغم من محاولات وزارة الأشغال العامة تغيير وجه الحقيقة في الدعوى من خلال تقديم مستندات متناقضة ، نتاجها اهدار استحقاقات الغير.