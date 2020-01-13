مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت خلال أسبوع بالتزامن مع تسارع وتيرة الأحداث الجيوسياسية العالمية وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأميركية الإيرانية الأخيرة؛ الأمر الذي دعا العديد من المستثمرين نحو التوجه إلى أحد أهم وأقوى الملاذات الآمنة في العالم.

وأظهرت إحصائية لـ «مباشر» ارتفاع جميع وحدات وعيارات الذهب في الكويت خلال الأسبوع المُنصرم، حيث كان الارتفاع الأكبر في عيار 22 قيراطاً وسجل نمواً بنحو 1.08 في المئة عند سعر 13.98 دينارا.

كما ارتفع الذهب في الكويت بالنسبة للعيارات 24 و21 و18 قيراطاً خلال الأسبوع الماضي بالنسبة نفسها البالغة لكل عيار 1.06 في المئة.

وصعد الجنيه الذهب في الكويت بنحو 1.08 في المئة إلى 106.78 دنانير بالمقارنة مع 105.64 دنانير قبل أسبوع.

وسجلت أونصة الذهب عيار 24 قيراطاً نحو 474.41 دينارا مقابل 469.4 دينارا يوم الأحد الماضي، بارتفاع نسبته 1.07 في المئة.

أما كيلو الذهب، فسجلت أسعاره في الكويت 15186.8 دينارا بالمقارنة مع 15091.47 ديناراً في الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 0.63 في المئة، وبزيادة 95.33 دينارا للكيلو.

وعاودت أسعار الذهب الارتفاع مطلع الأسبوع الحالي، مدعومة من صعود سعر المعدن الأصفر عالمياً، وذلك بعد هبوط أسعاره قبل يومين مع هدوء الأجواء السياسية.

وقال مدير التطوير في ثانك ماركتس إن الذهب يمثل حالياً وسيلة للتحوط من الاضطرابات المتوقعة بالاقتصاد العالمي.

وأشار جون لوكا إلى أن الدول والمستثمرين يتجهون لاقتناء المعدن الأصفر بكميات كبيرة عندما تشهد أسعار التضخم وأسواق الأسهم عدم استقرار.

وحول إمكانية مواصلة الذهب الصعود الفترة المُقبلة، قال لوكا إن الأمر مرهون بالأوضاع السياسية الحالية، موضحاً بأن تفاقم الصراعات وتزايد حدة التوتر يرفع من احتمالية صعود المعدن الأصفر.

وتوقع لوكا أن يستمر المعدن الأصفر في الصعود الفترة المُقبلة لحين اتضاح المشهد على صعيد الأوضاع الجيوسياسية، فيما سيتعرض لضغوط سعرية مع قرب توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الصين والولايات المتحدة.

