مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى انتعاش الدولار في مستهل تداولات العام الحالي وواصل مسيرته في اتجاه معاكس لعمليات البيع الشديدة التي تعرض لها بنهاية العام الماضي. وخلال رحلة النمو المحدودة التي شهدها الدولار ، تلقى بعض الدعم بما ساهم في تعزيز أدائه وتسجيله ارتفاعاً جزئياً مقابل العملات الرئيسة الأخرى على خلفية ظهور بيانات قوية تدعم قوة الاقتصاد الأميركي. كما يبدو أن تأثير عودة معنويات الاقبال على المخاطر انصب بصفة رئيسة على الين الياباني فقط خلال الأسبوع الماضي.

وكان تفاعل الأسواق جيداً للرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني بالهجوم على القواعد الأميركية. وأشار تحليل أميركي للهجوم إلى أن الضربة لم ينتج عنها وقوع خسائر بشرية. ويشير ذلك إلى زيادة احتمال تخفيف حدة التوترات بما أدى إلى تجديد معنويات الاقبال على المخاطر. من جهة أخرى، تراجع النفط إلى ما دون المستويات الافتتاحية التي استهل بها تداولات العام الجديد، وارتفعت الأسهم بصفة عامة، كما ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بحوالي 17 نقطة أساس مقابل أدنى مستوياتها المسجلة خلال شهرين، وصولاً إلى 1.87 في المئة. وأخيراً، تخلى الين عن جميع المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجديد وبلغت خسائره حوالي 1.7 في المئة خلال الأسبوع.

في ذات الوقت، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وتقرير التجارة الأميركي لشهر نوفمبر عن تزايد الزخم بنهاية العام الماضي. ومن المتوقع أن يسهم صافي الفائض التجاري في دفعة إيجابية هائلة تعزز من معدلات النمو الخاصة بالربع الرابع. كما تسهم قوة أوضاع الاقتصاد الأميركي في الحد من المخاطر السلبية التي قد يتعرض لها الدولار من جراء السياسة الحالية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي لتوسيع ميزانيته العمومية. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع من المعايير التي قد تدفعه لرفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار وضع حد لسقف الارتفاعات المحتملة لكل من عائدات السندات الأميركية والدولار الناتجة عن صدور بيانات اقتصادية قوية في المدى القريب.

وقد أسهم صدور بيانات مسح وظائف القطاع الخاص غير الزراعي (ADP) عن شهر ديسمبر في تأكيد استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وصموده بوتيرة أفضل مما كان متوقعاً. حيث أظهر المسح تسجيل وظائف القطاع الخاص غير الزراعي نمواً قوياً مرة أخرى بمقدار 202 ألف وظيفة في ديسمبر. ويأتي ذلك في اعقاب تسجيل نمواً قدره 254 ألف وظيفة في القطاع الخاص غير الزراعي خلال شهر نوفمبر، كذلك جاء أفضل بالمقارنة بمتوسط النمو الشهري حتى الآن خلال العام 2019 بواقع 165 ألف وظيفة ضمن تلك الفئة من الوظائف.

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار يوم الجمعة واستقر قريباً من أدنى مستوياته المسجلة في أسبوعين.

