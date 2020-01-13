مال وأعمال

بالإشارة إلى أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 حداداً على وفاة المغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، فإن شركات التأمين الأعضاء ستعطل أعمالها يومي الأحد والأثنين على أن يستأنف الدوام الرسمي غداً الثلاثاء الموافق 14 يناير. وإزاء هذا المصاب الجلل يتقدم الاتحاد الكويتي للتأمين بخالص العزاء والمواساة لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته.

