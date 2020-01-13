مال وأعمال

أشار تقرير «ساكسو بنك» الى انه في أعقاب البداية المضطربة لعام 2020، تراجع تداول السلع بشكل عام؛ وتأثرت أسعار النفط الخام والذهب على وقع التوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. كما تراجع الغاز الطبيعي والبن، ولا سميا مع عودة الاهتمام وبشكل أكبر بقضايا المناخ الناشئة بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم.

وبدت تداولات الأسبوع الأول أكثر تقلباً من المعتاد مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية. ولا سيما بعد تزايد المخاوف بسبب التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة عقب اغتيال الأخيرة للجنرال قاسم سليماني مطلع العام الحالي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك ان أسعار النفط الخام والذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى لها قبل أن تسجل انخفاضاً حاداً في أعقاب تراجع إيران والولايات المتحدة عن التحرك العسكري. وانحصرت تداولات خام برنت ضمن نطاق 10 في المئة قبل أن تنخفض إلى 5 في المئة، ليسجل بذلك أول خسائره الأسبوعية منذ ستة أسابيع. كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بعد تقرير غير مبشر عن المخزون الأميركي.

