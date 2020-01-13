مال وأعمال

شهدت بورصة الكويت خلال 2019 تداولات للخليجيين بقيمة 775 مليون دينار( 2.553 مليار دولار ) وسط توقعات بتدفق المزيد من تدفق الاستثمار الاجنبي خلال 2020 بعد الترقية الثالثة في مؤشر MSCI عن ترقية الكويت إلى سوق ناشئ لتستكمل البورصة سلسلة ترقيتها في الاسواق الناشئة بعد ادراجها في مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell للأسواق الناشئة وستاندرد آند بورز داو جونز. ويري محللون ان هذه السيولة من المتوقع ارتفاعها بمعدل يصل الى 50 في المئة خلال عام 2020 مع توقعات تدفق السيولة الاجنبية الى الكويت مع مؤشرات ملحوظة لارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السوق لاسيما قطاع البنوك، وهي المؤشرات التي تتعلق بترقية بورصة الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأسهم الناشئة عبر الانضمام إلى مؤشر فوتسي، بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها قواعد التداول وتقسيم الأسواق، الأمر الذي أسهم في ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب. وأشارت الاحصائية التي اعددتها «النهار» الى ان حجم تعاملات الخليجيين في 2019 تنوعت ما بين 37.478 مليون دينار شراء اسهم مقابل عمليات بيع بقيمة 405 ملايين دينار بفارق 30 مليون دينار، وذلك مع توقعات وكالات التصنيف الدولية بتدفق ما يقارب من 3.5 مليارات دولار الى البورصة الكويتية بالاضافة الي ان عمليات التداول في السوق تتماشى مع محافظة الصناديق الاستثمارية الاقليمية على استثماراتها بالسوق الكويتي بعد دخولها مؤشرات الاسواق الناشئة.

الشركات أكثر نشاطاً

وكشفت الاحصائية عن انه على مدار 12 شهرا ركز الخليجيون في تداولاتهم في البورصة حيث قاموا بشراء اسهم بقيمة 370.478 مليون دينار استحوذت منها المؤسسات والشركات على نسبة 72.6 في المئة من خلال شراء الاسهم بقيمة 268.898 مليون دينار، يليها في التداولات تعاملات صناديق الاستثمار الى شراء بقيمة 54.967 مليون دينار بنسبة 14.8 في المئة، ثم جاءت تعاملات الافراد الخليجيين بـ 46.584 مليون دينار بنسبة 12.5 في المئة واخيرا جاءت تعاملات محافظ العملاء بـ 28 ألف دينار بنسبة 0.1 في المئة.

بينما اتجهت هذه التداولات التي تمت من خلال 50224 صفقة موزعة ما بين 32.238 ألف صفقة قامت بها المؤسسات والشركات بنسبة 64.2 في المئة يليها صفقات الافراد بعدد 10.920 آلاف صفقة بنسبة 21.7 في المئة ثم الصفقات التي قامت بها الصناديق وبلغت نحو 7039 صفقة بنسبة 14 في المئة ثم صفقات محافظ العملاء بعدد 27 صفقة بنسبة 0.1 في المئة.

واشارت الاحصائية الى ان مشتريات الاسهم من الخليجيين بلغت نحو 1.131 مليار سهم واحتلت المؤسسات والشركات المقدمة بـ بشراء 597.299 مليون سهم بنسبة 52.8 في المئة يليها الافراد الذين اشتروا 359.027 مليون سهم بنسبة 31.7 في المئة ثم الصناديق الاستثمارية التي اشترت في 2019 نحو 174.861 مليون سهم بنسبة 15.4 في المئة واخيرا تعاملات محافظ العملاء التي لم تتجاوز 154 ألف سهم بنسبة 0.1 في المئة .

مبيعات الخليجيين

اما عن مبيعات الخليجيين في بورصة الكويت فكشفت الاحصائية التي اعددتها «النهار» عن اجمالي مبيعاتهم على مدار عام 2019 بلغت 405.048 ملايين دينار استحوذت منها المؤسسات والشركات على نسبة 56 في المئة من خلال بيع الاسهم بقيمة 227.132 مليون دينار، يليها في تداولات وتعاملات الافراد الخليجيين الى بيع بقيم 128.606 مليون دينار بنسبة 31.7 في المئة، ثم جاءت تعاملات صناديق الاستثمار بـ 49.250 مليون دينار بنسبة 12 في المئة واخيرا جاءت تعاملات محافظ العملاء بـ 59 ألف دينار بنسبة 0.3 في المئة. بينما اتجهت تداولات الخليجيين في بيع الاسهم التي تمت من خلال 55400 صفقة موزعة ما بين 32.740 ألف صفقة قامت بها المؤسسات والشركات بنسبة 58.2 في المئة ،يليها صفقات الافراد بعدد 14.993 ألف صفقة بنسبة 28 في المئة ثم صفقات التي قامت بها الصناديق وبلغت نحو 7633 صفقة بنسبة 13.7 في المئة ثم صفقات محافظ العملاء بعدد 34صفقة بنسبة 0.3 في المئة. واشارت الاحصائية الى ان مبيعات الاسهم من الخليجيين بلغت نحو 1.320 مليار سهم واحتل الافراد الذين باعوا637.558 مليون سهم بنسبة 48.3 في المئة يليهم تعاملات المؤسسات والشركات التي قامت بـبيع 505.144 ملايين سهم بنسبة 38.2 في المئة ثم الصناديق الاستثمارية التي باعت في 2019 نحو 177.350 مليون سهم بنسبة 13.2 في المئة واخيرا تعاملات محافظ العملاء التي لم تتجاوز 247 ألف سهم بنسبة 0.3 في المئة .

وتترقب بورصة الكويت تدفقات استثمارات أجنبية ضخمة تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار وذلك مع إتمام عملية ترقية السوق ضمن مؤشرات MSCI والذي يتوقــع أن يكـون في شهـــر مايـــو 2020.

الشراء المؤسسي

ويرى بعض المحللين ان تراجع تداولات الخليجيين بالمقارنة بالاجانب في بورصة الكويت جاء بسبب تركيز اغلب المستثمرين على الاستثمار على اسهم شركة ارامكو السعودية التي جذبت انظار الجميع منذ الاعلان عن طرحها للادراج وهو ما جعل تركيز المستثمرين على السوق السعودي خلال 2019 باعتبارها واحداً من اكبر الادراجات في العالم .

