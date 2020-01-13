مال وأعمال

قالت شركة أرامكو السعودية إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا.

وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولارات) للسهم لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية. وبحسب بيانات رفينيتيف استقر سعر سهم أرامكو عند فتح السوق عند 35 ريالا. وقالت «أرامكو» إنه جرى تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتابعت أرامكو «لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر». وشهدت أسهم «أرامكو» تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

