مال وأعمال

قالت وزارة الطاقة والصناعة بالإمارات إنها تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدا. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ???في منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي «نحن في موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين عملائنا».??? وأضاف «نحن ملتزمون بأن يكون لشركائنا إمدادات ???وفيرة من الهيدروكربونات ونحن نستثمر كثيرا لضمان تأمين أمن الطاقة لشركائناعلى نحو جيد».??? وقال إن استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة بالإمارات يعكس ثقة تلك الشركات في أمن البلاد.

وقال المزروعي أيضا إن كل دول «أوبك+» ملتزمة باستقرار سوق النفط. وأضاف «كل دول «أوبك+» ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم». وأشار المزروعي إلى أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها مضيفا أنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل.

كان سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قال في وقت سابق إن من المقرر أن تزيد الشركة قدرتها على إنتاج النفط. وقال الجابر إن «دولة الإمارات... ستواصل جهودها لزيادة إنتاج الموارد الهيدروكربونية بشكل مسؤول لضمان توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة للأسواق العالمية».

