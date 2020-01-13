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شدد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش على أهمية تجربة مسرحية «الصبخة» التي تمثل الكويت في التنافس على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي واصفا المسرحية بانها «سفيرة المسرح الكويتي الى العالم العربي». وقال الدويش في تصريح خاص بـ «النهار»: قبل الحديث عن تجربة فرقة مسرح الخليج العربي المتمثلة بمسرحية «الصبخة» بودي أن أشيد بمسيرة هذه الفرقة الكويتية العريقة. وأشير ايضا الى أن المسرحية هي سفيرة المسرح الكويتي الى مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالاضافة الى مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب التي تعرض في المسار الثاني لهذا المهرجان خارج المسابقة الرسمية لعرس المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في العاصمة الأردنية في الفترة من 10 – 16 يناير الحالي.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : مسرحية «الصبخة» تذهب الى مضامين إبداعية عالية المستوى على صعيد الشكل والمضمون ما يؤكد علو كعب المسرح في الكويت، وكانت هذه المسرحية قد مثلت فرقة مسرح الخليج العربي في مهرجان الشارقة الخليجي، وقد حصد العرض خمس جوائز مهمة وأساسية، وهي من تأليف وإخراج الفنان المخرج د. بدر الدويش.

واستطرد الدويش قائلاً: ولعلها مناسبة إيجابية للاشارة للحضور عالي المستوى لجيل الشباب من مخرجات المعاهد الفنية حيث يشارك في العرض عدد من أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة لعدد بارز من الفنانين المحترفين الذين أسهموا بإثراء العرض .

وعن ردود الأفعال التي حصدها العرض قال الدويش: لقد حصد العرض ردود أفعال إيجابية من صفوة أهل المسرح في العالم العربي يجتمعون تحت مظلة مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح. كما أشاد مجموعة من النقاد والباحثين الذين شددوا على أهمية الدعم الذي تحظى به الحركة المسرحية من جميع الجهات الرسمية وفي مقدمتها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

وقال الدويش: تحظى الحركة المسرحية بكل مفردات الدعم والرعاية سواء عبر الفرق المسرحية الأهلية أو الخاصة، من خلال الدعم والرعاية وأيضا مهرجان الكويت المسرحي وغيرها من مفاصل الدعم والرعاية والاهتمام، كما ان المجلس ومن خلال قطاع الفنون وإدارة المسرح بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة والمحفزة لدعم مسيرة المسرح والحركة المسرحية في كويتنا الغالية .

وفي ختام تصريحه لـ «النهار» قال د. بدر الدويش: بعد العرضين الرائعين اللذين قدمتهما فرقة مسرح الخليج العربي لمسرحية «الصبخة» ضمن عروض مهرجان المسرح العربي استطيع التأكيد على حالة التميز والرقي التي يعيشها المسرح في كويتنا الغالية وما يدعونا لتقديم مزيد من الدعم والإسناد والرعاية من أجل المحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت وتتحقق يوما بعد آخر، مشيرا إلى ان فرقة المسرح الكويتي كانت قد حصدت جائزة «القاسمي» لأفضل عرض مسرحي عربي خلال مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة عام 2016 وأتمنى التوفيق لفرقة مسرح الخليج العربي ومسرحية «الصبخة» بنجومها من جيل الشباب الكويتي المتميز .

