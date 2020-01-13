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يأخذ المؤتمر الفكري في مهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشرة، التي تتواصل أعمالها في العاصمة الأردنية، بعداً إضافياً، يتجاوز كل الصيغ التقليدية، ليتحول الى دروس شديدة الدقة مكثفة ثرية عميقة، تنطلق تحت عنوان محوري هو «المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد».

مؤتمر، هو في حقيقة الأمر، عبارة عن 12 مؤتمرا تذهب في طروحاتها ومضامينها لتستحضر تجارب فرق عريقة وقامات مسرحية شامخة، عبر حوار انطلق يوم أمس الأول، يمزج بين التجارب العلمية والحوار التفاعلي.

المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشرة يؤسس الى مرحلة جديدة وإضافية من تجارب المؤتمرات الفكرية، تتجاوز كل ما هو مستعاد ومكرر ومألوف، وتنطلق إلى آفاق تخرج بالندوات الفكرية من دائرة التنظير الى استنباط واستلهام حصاد التجارب لمبدعين مسرحيين عرب.

في بداية المؤتمر الفكري الأول، ساح بنا المبدع الأردني المسرحي خالد الطريفي في تجربته حيث «السخرية والجوتيسك فى تجربة خالد الطريفي» عبر جلسة تمثل درساً مسرحياً يستحق التعميم.. لقيمته الفكرية والإبداعية.

وتمضي فعاليات المؤتمر الفكري، وهي تسقتطب يوميا حضوراً، لا يقل عن ذاك الذي رصدته في صالات العرض ما دفع اللجنة المنظمة للمهرجان لتقديم عرض إضافي لجميع العروض المشاركة بالذات تلك التي تتنافس على الجائزة لأفضل عرض مسرحي عربي.

جهد يستحق كل مفردات التقدير والثناء.

وعلى المحبة نلتقي

