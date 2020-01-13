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عبر عدد من نجوم مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي عن سعادتهم الغامرة لتمثيل الكويت في عرس المسرح العربي – مهرجان المسرح العربي في دورته 12 الذي تستضيفه العاصمة الاردنية في الفترة من 10 – 16 يناير الحالي.

حيث قالت الفنانة سماح :

- أشعر بالفخر والاعتزاز لتمثيل الكويت الغالية من خلال مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي تأليف واخراج د. عبدالله العابر، ولا يمكن وصف سعادتي حينما دوت عاصفة من التصفيق استمرت لأكثر من عشر دقائق مع نهاية المسرحية بالإضافة الى الآراء والطروحات النقدية الإيجابية التي أكدت على عمق التجربة وأهميتها وهو ليس بالأمر المستغرب على الحركة المسرحية في الكويت وأبنائها المبدعين الأفذاذ . من ناحيته، قال الفنان يوسف البغلي: - سعيد بردود الأفعال التي حققها عرض مسرحية «الصبخة» التي مثلت الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي يعتبر الموعد الاهم لصناع المسرح في العالم العربي، وهنا أثمن دور الهيئة العربية وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية على المستوى الرفيع للتنظيم والضيافة .

فيما قال الفنان علي الحسيني:

- إنجاز إضافي يضاف الى رصيد الحركة الفنية في الكويت من خلال المشاركة الإيجابية لمسرحية «الصبخة» بقيادة المخرج الفنان عبدالله العابر وفريقة الرائع من الفنانين والفنيين، وبودي أن أشيد بروح الأسرة التي طغت على العرض والتجربة بشكل عام .

وقال الفنان عبدالعزيز بهبهاني :

- كل ما يمكن أن أقوله بان عرض مسرحية «الصبخة» استطاع أن يحظى بالمباركة والتشجيع والتصفيق الكبير من ضيوف المهرجان وعشاق المسرح في العالم العربي الذين تابعوا العرض على مسرح هاني صنوبر في المركز الثقافي الاردني، كما أشيد بالتناغم الذي جمع عناصر العرض ومن كل قلبي أتمنى للعرض التوفيق والحصاد ليكمل مسيرة الإنجازات التي راحت تحصدها الحركة المسرحية في كويتنا الحبيبة .

وقالت الفنانة الشابة كفاح الرجيب :

- سعيدة بهذه التجربة وأشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أمثل بلدي الكويت في هذا المهرجان والعرس المسرحي العربي والذي تتنافس العروض على حضوره والمشاركة به لذا يمكن ان نطلق عليه لقب «عرس المسرح العربي»، وهو شرف كبير لي شخصيا ولفريق العمل تمثيل الكويت في عمان 2020 .

وأمام هذا الإقبال الجماهيري الكبير برمجت اللجنة المنظمة للمهرجان عرضين متتاليين للمسرحية وسط تفاعل عالي المستوى وإشادة من قبل جمهور الحضور ونقاد المهرجان الذين وجدوا في العمل نقلة إضافية لرصيد المسرح في الكويت والعالم العربي .

