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الموت غيّب الفنان البحريني علي الغرير

شريف صالح
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الإثنين 13 يناير 2020

توفي أمس الفنان البحريني علي الغرير عن عمر يناهز الـ52 عاما؛ جراء اصابته بسكتة قلبية مفاجئة. وقال نبيل الحمر، وهو مستشار اعلامي لملك البحرين: الفنان البحريني الكبير علي الغرير في ذمة الله اثر سكتة قلبية». اشتهر الغرير، الذي يكنى بلقب «طفاشوه»، بأدواره الكوميدية، ويعد من أبرز الفنانين الخليجيين بشكل عام، والبحرينيين على وجه الخصوص. ومن أشهر أعماله: رحلة العجائب، حزاوي الدار، إخوة الشر، خيوط ملونة، طماشة، سوالف طفاش، الحرب العائلية الأولى والثانية، وبطران عايش يومه. وحرص عدد كبير من فناني الخليج على نعي الفنان الراحل حيث كتب الفنان القدير داود حسين في صفحته على انستغرام: أخي وصديقي نجم البحرين علي الغرير في ذمة الله.. الله يتغمد روحك الجنة يا بو خالد.


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