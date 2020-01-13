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انطلقت مساء أمس الأول فعاليات المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي في دورته 12 التي تتواصل اعمالها في العاصمة الأردنية وتنظمه الهيئة العربية للمسرح .

وفي تصريح خاص أشار غنام غنام الى ان المؤتمر خلال الدورة الجديدة لمهرجان المسرح العربي يأتي تحت عنوان «المسرح معمل الاسئلة ومشغل التجديد» وهو يأتي مختلفا عن جميع الدورات السابقة من عمر هذا المهرجان.

وقال غنام ان برنامج المؤتمر الفكري يديره د. محمد خير الرفاعي، منوها إلى ان المؤتمر سيكون له مجموعة من التفرعات .

وقال متابعا :

انطلقت فعاليات المؤتمر الفكري صباح أمس الأول من خلال جلستين الأولى كانت بعنوان «السخرية والجروتيسك عند خالد الطريفي» حيث طاف بنا الفنان الأردني والمخرج المتميز خالد الطريفي في تجربته مع مجموعة الأعمال التي قدمها وأيضا تجربة مع مسرح الفوانيس. فيما تتواصل الجلسات لتشمل أيضا «الصورة والأسطورة في تجربة مسرح الرحالة» و«الشأن النسوي في تجربة المسرح الحر» و«الموسيقى في تجربة فرقة ع الخشب» و«فيزياء الجسد في تجربة المسرح الحديث» و«منهج العمل الطقسي وآلياته في تجربة مسرح طقوس». ونظرا لظرف أسري طارئ فقد اعتذر المخرج التونسي الكبير فاضل الجعايبي وزوجته الفنانة القديرة جليلة بكار وبعثا برساله تم نشرها في نشرة المهرجان .

وقال غنام غنام :

إن المؤتمر الفكري سيتضمن أيضا جلسات تتناول «مسرحة المكان والمسرح البوليفوني» في تجربة انتصار عبدالفتاح وتطبيقات اليوميكانيك تجربة فاضل الجاف المسرحية كما تشهد الجلسة الختامية يوم الخميس تقديم الحوصلة والتوصيات .

