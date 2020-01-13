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في إطار فعاليات احتفال مدرسة الكويت الانكليزية بمرور أربعين عاما على تأسيسها، أقام قسم الموسيقى بالمدرسة حفلا كبيرا، بحضور أعضاء مجلس إدارة المدرسة وعدد من الدبلوماسيين وممثلين من سفارات بريطانيا وكوريا وقبرص وغيانا والأمم المتحدة والمعهد الثقافي البريطاني، إضافة إلى العديد من شخصيات المجتمع والمهتمين بالموسيقى.

واتسم الحفل بالأداء المتناغم للطلاب الذين قدموا وصلات متنوعة من الأداء والعزف الموسيقي الذي نال استحسان وتفاعل وتصفيق الحضور. هذا وتولي مدرسة الكويت الانكليزية اهتماما خاصا بمادة الموسيقى التي تعمل على تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب، وتزيد من حبهم للمدرسة، ولمتابعة شؤونهم التعليمية بكل حماس.

