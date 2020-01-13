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طهران- اسلام آباد – أ. ف. ب: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني الحد في طهران أن «الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد».

وشدد الشيخ تميم على أن «زيارتي الى طهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الايرانيين بأن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد»، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين «تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة وكانت القنوات بين الجانبين دائما مفتوحة».

وقال ان قطر تثمن وتقدر موقف ايران وما قدمته للدوحة خلال الحصار، سواء بفتح موانئها أو أجوائها.

وصرح الشيخ تميم عقب اجراء مباحثات مع الرئيس الايراني بأن لقاءه مع روحاني كان جيدا ومثمرا، مشددا على أن العلاقات بين قطر وايران «تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة وكانت القنوات بين الجانبين دائما مفتوحة»، وأضاف أمير قطر أنه وجه الدعوة للرئيس روحاني لزيارة قطر.

من جانبه، قال الرئيس الايراني ان البلدين قررا زيادة وتيرة تبادل الزيارات بينهما، وأضاف أنه نظرا لأهمية الأمن في المنطقة ولا سيما في الخليج، «قررنا الاستمرار بالتعاون والتشاور بين البلدين»، وأعلن روحاني أن الجانبين قررا عقد اللجنة المشتركة بينهما بصورة سنوية، معبرا عن أمله بأن تتوسع العلاقات بين الدوحة وطهران.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري زار طهران قبل نحو أسبوع، والتقى خلال الزيارة روحاني ووزير الخارجية الايراني جواد ظريف، وبحث خلال الزيارة التطورات الاقليمية خصوصا في العراق، وعلى رأسها اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد قبل أكثر من أسبوع.

على صعيد متصل اجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي زيارة الى طهران ومن ثم السعودية في مسعى للتخفيف من حدّة التوتر المتصاعد في المنطقة عقب مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن «التطورات الأخيرة تضر بشكل كبير بالسلم والأمن في منطقة متقلّبة أصلاً وتؤكد على الحاجة لبذل جهود فورية وجماعية للتوصل الى حل سلمي». وأكدت أن قريشي سيبلغ ايران بـ«استعداد باكستان لدعم جميع الجهود التي تسهّل حل الخلافات والنزاعات بالسبل السياسية والدبلوماسية». وبعد الاجتماع بنظيره الايراني محمد جواد ظريف، سيزور قريشي السعودية اليوم لاجراء محادثات مع وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان. وسيزور الوزير كذلك الولايات المتحدة بعد اختتام زيارته الى طهران والرياض، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية الباكستانية.

