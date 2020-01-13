عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: نفى السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير الذي نددت لندن باعتقاله في ايران، أمس مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات كما أفادت وسائل اعلام ايرانية وفيما ندد الاتحاد الاوروبي بتوقيف السفير داعيا الى «خفض التصعيد» في ثالث ازمة تحيط بايران منذ مطلع 2020. فقد حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب من انه لن يسمح بارتكاب «مجزرة أخرى» بحق متظاهرين سلميين في ايران.

وكتب ماكير على تويتر «يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة». وأضاف «لقد ذهبت الى حدث قُدم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي اس 752» التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران الأربعاء بواسطة صاروخ ايراني.

وأقرت الجمهورية الاسلامية السبت بمسؤوليتها عن هذه الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصاً وأثارت موجة تنديد في ايران بعد نفي السلطات على مدى ثلاثة أيام لفرضية اصابة الطائرة بصاروخ التي طرحتها أوتاوا منذ مساء الأربعاء. وكتب ماكير «من الطبيعي أن أكون أرغب بتكريم» الضحايا خصوصاً أن بعضهم «بريطانيون». وأكد في تغريدات باللغتين الانكليزية والفارسية «غادرت مكان (الوقفة) بعد خمس دقائق من بدء البعض باطلاق هتافات» ضد السلطات. وأشار الى أنه اعتُقل بعد نصف ساعة من مغادرته المكان. ومساء السبت أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اعتقال ماكير من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وقال ان «اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرر أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي». وبحسب صحيفة ديلي ميل، اعتُقل السفير للاشتباه بأنه «حرض» متظاهرين غاضبين حيال السلطات في طهران بعد الكارثة التي راح ضحيتها أيضاً عدد من الايرانيين.

وفي بروكسل انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ايران أمس على خلفية توقيفها السفير البريطاني داعيًا الى «خفض التصعيد».وقال بوريل على تويتر «قلق للغاية بشأن الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في ايران. من الواجب الاحترام الكامل لاتفاقية فيينا. الاتحاد الأوروبي يدعو الى خفض التصعيد وافساح المجال للدبلوماسية».وحتى ظهر أمس لم يصدر عن السلطات الايرانية أي تعليق بشأن توقيف السفير. وليل السبت الأحد أفادت وكالة «تسنيم» الايرانية القريبة من المحافظين المتشددين، عن اعتقال السفير لبضع ساعات. وبحسب الوكالة، تم استجوابه بشأن تورطه في «أعمال مشبوهة» أثناء تجمع أمام جامعة أمير كبير في طهران.

الى ذلك حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظام الايراني من ارتكاب «مجزرة أخرى بحق متظاهرين سلميين».ويشير تحذير الرئيس الأميركي التحذير الى طريقة تعاطي السلطات الايرانية مع حركة الاحتجاجات التي خرجت في نوفمبر وكتب ترامب على تويتر باللغتين الانكليزية والفارسية متوجهاً الى الشعب الايراني بالقول انه يقف «الى جانبه». وأضاف «نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا».وأكد أنه «لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحَق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للانترنت» وقال الرئيس الأميركي «العالم يُراقب».وحُجبت خدمة الانترنت مرات عدة، خصوصاً بعد الدعوات التي أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع تكريماً للضحايا، بعد شهر على التظاهرات. وفرقت الشرطة الايرانية مساء السبت طلاباً كانوا يهتفون بشعارات «متطرفة» أثناء تجمع تكريماً لضحايا تحطم الطائرة وفق ما أوردت وكالة «فارس» الايرانية القريبة من المحافظين المتشددين. وأفاد صحافيون أن التجمع تحول الى تظاهرة مناهضة للسلطات. وهتف الحشد بشعارات تندد بـ«الكاذبين» مطالباً بملاحقة المسؤولين عن المأساة والذين حاولوا التغطية على الحادث، وفق قولهم. وبحسب وكالة «فارس» فرقت الشرطة التظاهرة عندما غادر طلاب الجامعة للخروج الى الشارع.

