عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: كشفت شبكة «سي ان ان» الاخبارية الأميركية بأن قوات الولايات المتحدة المتمركزة في قاعدة عين الأسد في العراق كانت على دراية مسبقا بشأن خطط ايران بشأن مهاجمتها.

ونقلت الشبكة، التي وصل فريقها الصحافي الى تلك القاعدة بأول زيارة اليها منذ الهجوم الصاروخي الايراني عليها، عن ضباط أميركيين قولهم ان معظم العسكريين ذهبوا الى الملاجئ الآمنة في الساعة الـ11 مساء تقريبا من يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل 2.5 ساعة من الهجوم الايراني الذي بدأ في الساعة الـ01:30 فجر الأربعاء واستمر نحو ساعتين.

وذكرت الشبكة أن القوات الأميركية «كانت على دراية بأن قاعدتها ستتعرض لهجوم، لكنها لم تكن على علم بشأن طبيعته».ولفت الضباط الى أن الضربات الايرانية طالت حصرا الجزء من القاعدة الذي تتمركز فيه القوات الأميركية مضيفين أن الهجوم لم يؤد الى سقوط ضحايا بشرية «بأعجوبة» وخاصة أن بعض الصواريخ سقطت على بعد عدة أمتار عن الملاجئ وظل بعص العسكريين خارجها خلال الاعتداء.

