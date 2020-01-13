عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي امس أن طهران لم توص أحدا «باتخاذ خطوات بالوكالة ضد أميركا» كرد على مقتل قاسم سليماني.

واعتبر ربيعي في تصريح لوكالة «فارس» أن الأميركيين يشعرون بالقلق على قواتهم في المنطقة من انتقام «فصائل المقاومة» قائلا «اننا لم نوص أحداً باتخاذ خطوة بالوكالة» منوها الى «أن الأميركيين يعربون لنا عن قلقهم عبر وسائط مختلفة».

وأشار ربيعي الى أن ايران تعلن عن عملياتها بشكل صريح «كعملية عين الأسد واستهداف الطائرة الأميركية المسيرة وايقاف السفينة». وأضاف أن ايران لا توصي أحدا باتخاذ خطوة ما، مبينا أنه «اذا أرادت أميركا ازالة هواجسها فعليها سحب قواتها وتوجيه رسالة الى بلدان المنطقة بهذا الشأن».

