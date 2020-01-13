عربيات ودوليات

واشنطن- بغداد- الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت» إن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تهدد بتقويض اقتصاد العراق، حال مضى في تنفيذ قرار برلمانه المطالب بإخراج القوات الأميركية من البلاد، على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين لم تحدد هوياتهم، أن وزارة الخارجية الأميركية، حذرت من أن الولايات المتحدة ربما تعلق حساب المصرف المركزي العراقي، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في نيويورك، في خطوة يمكن أن تقوض الاقتصاد العراقي الهش فعلا.

وأشارت الصحيفة، أمس إلى أن إغلاق حساب العراق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمكن أن يضر بنظامه المالي، حيث تجني البلاد إيراداتها من مبيعات النفط هناك، وتخرج هذه الأموال لدفع الرواتب والعقود الحكومية. ونوّهت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، احتفظ بنحو 3 مليارات دولار من الودائع في نهاية عام 2018، وفقا لأحدث بيان مالي من البنك المركزي العراقي.

كما هدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق بعد تصويت البرلمان على مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإخراج نحو 5300 جندي أميركي. وقال ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية «على الحكومة العراقية دفع الأموال، لدافعي الضرائب الأميركيين إذا أرادت سحب القوات الأميركية من هناك». وتطرق إلى الطريقة التي يمكن من خلالها جمع الأموال من العراقيين، بالقول «لدينا الكثير من أموالهم. هناك 35 مليار دولار في حساب»، دون تفاصيل إضافية.

وصوت البرلمان العراقي على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد وغالبية النواب السنة احتجاجا على القرار.

وطلب عبد المهدي الجمعة، من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مكالمة هاتفية، إرسال وفد لبحث آلية انسحاب القوات الأميركية من العراق. لكن الخارجية الأميركية رفضت ذلك. وقالت إن أي وفد أميركي لن يناقش الانسحاب من العراق.

وتسعى الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير الحالي.

