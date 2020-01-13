عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: قتل 11 شخصا على الأقل خلال الأيام الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة التي تعرّضت لعواصف عنيفة دمرت كذلك عدة منازل وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل. وضربت العواصف التي رافقتها رياح قوية عدة مناطق جنوب البلاد منذ الجمعة. ويتوقع أن تنتقل باتجاه الشرق والشمال وفق هيئة الارصاد الجوية الأميركية التي أطلقت تحذيرات لعدة ولايات. وبين القتلى شرطي ورجل إطفاء قالت السلطات المحلية إن سيارة صدمتهما في ولاية تكساس أثناء استجابتهما لاتصالات بشأن حوادث طرقات. وبث تلفزيون محلي صور منازل مدمرة وخطوط كهرباء مقطوعة. وحرم أكثر من 200 ألف شخص من الكهرباء صباح أمس وأشارت الصحافة إلى أن ولايتي كارولينا الشمالية وألاباما الأكثر تضررا.

