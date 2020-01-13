عربيات ودوليات

أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال أن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، لكن إذا تطورت الأمور للمساس بأمنها القومي فلمصر قوتها وذراعها الطويلة.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس «إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من الحلول العسكرية في سورية واليمن ، وحتى الآن لايزال البحث جاريا عن الحل السياسي».

وأضاف : أن مصر كانت تخشى من التدخلات الخارجية لأنها قائمة على المصالح وليست لصالح أوطاننا العربية ، إلا أن بعض القيادات وعلى رأسهم السراج تم اختطافهم من الجماعات الإرهابية في طرابلس وهو لايزال أسيرا لهذه الجماعات ثم لجأ إلى الطرف التركي الذي يشعل الخلافات في المنطقة. في غضون ذلك، نشر الجيش المصري، مقاطع فيديو للمناورات الحربية التي أطلق عليها اسم «قادر 2020»، وهي ثاني تدريب ضخم منذ بداية يناير الحالي في البحر المتوسط وشمالي البلاد. وشاركت في المناورات القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، إضافة إلى قوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة والمظليين.

وأظهر الفيديو تدريبات عسكرية شاركت فيه قوات برية وبحرية جوية، كما بين لحظات إطلاق صواريخ من بوارج حربية في مياه البحر المتوسط.

وشهدت المناورة تنفيذ عدد من الرميات بالذخيرة الحية.

وبحسب ما جاء في شريط الفيديو، الذي نشره المتحدث العسكري بالقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، فإن وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة نفذت المناورة «قادر 2020».

واشتملت المناورة على عدد من الأنشطة القتالية على ساحل البحر المتوسط التي تنفذ على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا.

ونفذ تدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط يحاكي صد إنزال بحري معاد بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية على الساحل الشمالي. كما قامت القوات البحرية بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، ولا سيما تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الاقليمية والاقتصادية. ونفذت العديد من الأنشطة القتالية في المرحلة الأولى والثانية، ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وتنفيذ عدد من الرميات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحرا، إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات.

وتعمل القوات المصرية على تعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر، وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

ونفذت قوات الصاعقة بعض الأنشطة التدريبية، تضمنت اصطفافا وتحميلا استراتيجيا لعناصر من الوحدة «999 قتال» بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات.

