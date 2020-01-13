عربيات ودوليات

مرة أخرى يعود وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم إلى واشنطن لعقد «اجتماع الفرصة الأخيرة» لتسوية الخلافات حول أزمة سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل فيما تعترض مصر على طرق ملء وتشغيل السد خوفا على حصتها التاريخية من المياه، ويشارك في اجتماع اليوم، وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي لتقييم موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وما انتهت إليه الاجتماعات الأربعة التي عقدت على مدار شهرين لوضع قواعد لسياسة تخزين بحيرة السد وسياسة تشغيله.

وقال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن اجتماع واشنطن يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ. وأعلنت مصر قبل يومين تعثر مفاوضات سد النهضة بعد 4 اجتماعات متتالية بسبب تعنت إثيوبيا.

وقالت خارجية مصر في بيان لها الجمعة إن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها مواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة.

واتهمت مصر إثيوبيا باعتزامها توظيف السد، والذى يستهدف توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.

