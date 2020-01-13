دوليه

تابع ليفربول تحليقه في الصدارة وزحفه الواثق نحو اللقب بفوز صعب على مضيفه توتنهام 1-0 وخسارة مطارده ليستر أمام ساوثمبتون 1-2، أول من امس في المرحلة 22 من الدوري الانكليزي.

وابتعد ليفربول بفارق 16 نقطة عن ليستر ويملك مباراة مؤجلة، فيما باتت وصافة الأخير مهددة. وبرغم بقاء 16 مرحلة على انتهاء الدوري، الا ان عدم احراز ليفربول لقبه الاول منذ ثلاثة عقود يُعد شبه مستحيل، اذ اصبح فريق النجم المصري محمد صلاح الاول في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى يحقق 20 فوزا من اول 21 مباراة، كما لم يتعرض لاي خسارة في آخر 38 مباراة من الدوري (رقم قياسي للنادي). وحقق تشلسي ومان يونايتد انتصارين كبيرين في الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، فيما عاد ارسنال لمعاناته وتعادل مع كريستال بالاس.

وتابع ليفربول تفوقه على توتنهام بعد تغلبه عليه 2-0 في نهائي دوري ابطال اوروبا ثم 2-1 في ذهاب الدوري، لكن هذه المرة تحقق الفوز ضد مدرب توتنهام الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حل بدلا من الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبكر فريق المدرب الالماني يورغن كلوب بالضغط بفرصة مزدوجة للبرازيلي روبرتو فيرمينو صدها عن الخط المدافع الشاب جافيت تانغانغا الذي خاض مباراته الاولى تابعها أليكس أوكسلايد تشامبرلاين في القائم الايمن (2). لكن توتنهام الذي يفتقد هدافه المصاب هاري كاين والذي دعم فريقه من سريره بعد اجراء جراحة في قدمه، حاول الرد عبر البرازيلي لوكاس مورا والكوري الجنوبي سون هيونغ مين. وسيطر ليفربول وكاد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك يفتتح التسجيل لولا تألق الحارس الارجنتيني باولو غاتسانيغا (23)، لكن فيرمينو تكفل بذلك مسجلا بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من صلاح اثر سلسلة اخطاء دفاعية للفريق اللندني (37).

وجاء الشوط ثاني حماسيا، واجرى مورينيو تغييرين جيدين بنزول الارجنتينيين اريك لاميلا وجيوفاني لوسيلسو، وكان قريبا من ادراك التعادل لولا معاندة الحظ لسون الذي سدد فوق العارضة بعد تمريرة مقشرة من مورا (75)، ثم لاميلا على بعد سنتيمترات اثر عرضية جميلة من الظهير العاجي سيرج اورييه (82).

وقدم ليستر سيتي الوصيف خدمة لليفربول بخسارته على أرضه أمام ساوثمبتون 1-2، ليثأر الاخير لخسارته 0-9 في اكتوبر الماضي ويحقق فوزه الرابع في آخر 5 مباريات.وفي يوم عيد ميلاده الـ33، لعب المهاجم الدولي العائد من اصابة جايمي فاردي عرضية مقشرة الى البلجيكي دنيس برات مفتتحا التسجيل (14)، رد عليها ساوثمبتون عبر الاسكتلندي ستيوارت ارمسترونغ (19). وبعد كرتين لداني اينغز انقذتهما عارضة ليستر (43 و44)، سجل فريق المدرب النمسوي رالف هاسنهوتل هدف الفوز عبر اينغز تحديدا (81)، رافعا رصيده الى 14 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن فاردي.

وعزز تشلسي مركزه الرابع بفوز كبير على ضيفه بيرنلي المتواضع 3-0، ليتفادى خسارة ثالثة تواليا على ارضه للمرة الاولى منذ 1993.وبعد ركلة جزاء الايطالي جورجينيو (27)، والهدف الـ13 للمتألق تامي ابراهام (38)، سجل الشاب كالوم هادسون-أودوي هدفه الاول في الدوري مع الـ»بلوز» (49).

وتجاوز مان يونايتد الخامس نكسة خسارتيه أمام ارسنال (0-2) في الدوري ومانشستر سيتي (1-3) في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، وحصد النقاط أمام ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب 4-0.

