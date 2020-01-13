دوليه

كان تشيرو إيموبيلي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش على الموعد بعد أن قاد الأول لاتسيو لانتصار عاشر تواليا والثاني فريقه الجديد-القديم ميلان لانتصار ثالث فقط في آخر تسع مباريات، وذلك في أمسية شهدت تعثر إنتر المتصدر أمام ضيفه أتالانتا 1-1 أول من امس في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي. وعلى غرار العديد من المباريات هذا الموسم، آخرها في المرحلة الماضية ضد بريشيا حين سجل هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع، ضرب إيموبيلي مجددا وسجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 82، مستفيدا من خطأين فادحين للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا الذي حاول مراوغة إيموبيلي، لكن الأخير خطف الكرة منه وسددها نحو المرمى، فحاول جوفاني دي لورنتسو اعتراضها إلا أنه عجز ذلك وتحولت الى الشباك (82).

رفع فريق المدرب سيموني إينزاغي رصيده 42 نقطة في المركز الثالث.ورأى إيموبيلي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بعشرين هدفا، أن ما يقدمه لاتسيو هذا الموسم ليس وليد الصدفة، متحدثا عن الانتصارات القاتلة التي حققها نادي العاصمة في العديد عن المباريات، بالقول «إنه ليس الحظ أو الصدفة إذا استمرنا في تسجيل الأهداف الحاسمة في الدقائق الأخيرة. هنا شيء ما أصبح مبرمجا في أذهاننا وجعلنا نؤمن على الدوام (بالقتال) حتى الثانية الأخيرة.

وأصاب ميلان في رهانه على السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إذ نجح ومنذ مباراته الأولى أساسيا مع فريقه الجديد-القديم، في قيادته للفوز على كالياري في معقل الأخير 2-0.وبعد أن شارك في الشوط الثاني من مباراة المرحلة الماضية ضد سمبدوريا من دون أن يتمكن من تغيير نتيجة التعادل السلبي، لعب ابراهيموفيتش أساسيا في مباراته الثانية مع ميلان، ولعب السويدي دورا حاسما في الفوز الثالث فقط لميلان في آخر تسع مراحل، وذلك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64 من المباراة التي شهدت سقوطا رابعا تواليا لكالياري بعد سلسلة من 13 مباراة من دون خسارة، فيما كان الهدف الأول من نصيب البرتغالي رافايل لياو (46).

وعلى ملعب «جوزيبي مياتسا»، أسدى أتالانتا خدمته ليوفنتوس باجباره مضيفه إنتر على الاكتفاء بالتعادل 1-1، حارما «نيراتسوري» فرصة الثأر للهزيمة المذلة التي تعرض لها أمام ممثل مدينة برغامو 1-4 في المواجهة الأخيرة بينهما الموسم الماضي.وبعدما اعتقد انتر أنه في طريقه لفوز ثالث تواليا بافتتاحه التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، كاد يتلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، لولا الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي صد ركلة جزاء قبل دقيقتين على النهاية.وكان إنتر الأفضل في الشوط الأول، لكن أتالانتا استلم زمام المبادرة في الثاني، وكوفئ أتالانتا على جهوده في الشوط الثاني وخطف التعادل.

