دوليه

حول ليون تخلفه أمام مضيفه بوردو الى فوز اول من امس 2-1 جعله على بعد اربع نقاط من المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي. وبدأ فريق المدرب رودي غارسيا اللقاء متخلفا منذ الدقيقة 16 بعدما أخطأ مدافعه الدنماركي يواكيم أندرسن في اعادة الكرة لحارسه البرتغالي أنتوني لوبيز، فخطفها جيمي بريان ووضعها في الشباك. وقلب ليون الطاولة على مضيفه في مستهل الشوط الثاني، بتسجيله هدفين في غضون ثلاث دقائق بفضل العاجي ماكسويل كورنيه وموسى دمبيلي، إذ مرر الأول كرة هدف التعادل لزميله بمساعدة من مدافع المضيف السنغالي يوسف سابالي (50)، قبل أن يرد العاجي الجميل بتمريره كرة هدف التقدم والفوز لدمبيلي (53). ورفع ليون بفوزه الثامن رصيده الى 29 نقطة في المركز السادس، واربع نقاط عن المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله رين الخاسر الجمعة أمام مرسيليا 0-1 في افتتاح المرحلة. وفي المقابل، تجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر موقتا بعد تلقيه هزيمته التاسعة هذا الموسم. وفي أبرز نتائج أول من أمس، مني تولوز بهزيمته العاشرة تواليا بخسارته على أرضه أمام بريست 2-5، ليصبح على بعد هزيمتين من الرقم القياسي لعدد الهزائم المتتالية في تاريخ الدوري.وجاءت الهزيمة الجديدة لتولوز في أول مباراة له بقيادة دوني زانكو الذي تولى المهمة موقتا بعد قرار الأحد الماضي بالتخلي عن أنطوان كومبواريه. وتأثر رينس بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 57 وتراجع من المركز السادس الى العاشر، بسقوطه أمام مضيفه نيم التاسع عشر قبل الأخير 0-2، فيما حقق مونبلييه فوزه الأول خارج قواعده بعدما حول تخلفه أمام أميان الى انتصار 2-1 وصعد الى المركز الخامس مؤقتا. وانتهت مباراة نيس ومضيفه أنجيه بالتعادل 1-1، ليرفع الأول رصيده الى 28 نقطة والثاني الى 29 ما سمح له بالتقدم موقتا الى المركز السادس، فيما ابتعد متز بعض الشيء عن منطقة الخطر بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 1-0.

