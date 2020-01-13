دوليه

أكد تشافي هرنانديز أنه التقى المدير الرياضي لبرشلونة المدافع الفرنسي السابق إريك أبيدال، لكنه رفض الحديث عن مسألة تركه السد القطري من أجل الاشراف على النادي الكاتالوني الذي تألق فيه كلاعب وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة. وأقر تشافي: «لا يمكنني أن أخفي بأن حلمي هو تدريب برشلونة وقلت ذلك مراراً الجميع يعرف أنني أشجع برشلونة من كل قلبي»، إلا أن استطرد «أنا أركز حاليا على السد لا يمكنني أن أقول شيئا. أحترم برشلونة، أحترم فالفيردي، وأحترم ناديَّ. أنا سعيد جداً بتدريب السد».

وأكد تشافي انه التقى «صديقي» أبيدال، وان الأخير كان في الدوحة للاطمئنان على المهاجم الفرنسي لبرشلونة عثمان ديمبيلي المتواجد في العاصمة القطرية ضمن برنامج علاجي لإصابة يعاني منها في الفخذ. وكانت إذاعة «كادينا سير» الكاتالونية أشارت الى ان أبيدال بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن المدرب الحالي إرنستو فالفيردي. كما أشارت صحيفة «ماركا» الى ان أبيدال التقى تشافي في الدوحة، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو، ثم أكد مسؤول في السد التقارير الصحافية عن وجود مفاوضات بين لاعب الوسط السابق والنادي الكاتالوني.

