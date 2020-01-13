دوليه

خضع الهداف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز أمس لعملية جراحية في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة الإسباني، في خطوة رجحت تقارير صحافية أن تبعده حتى أواخر فبراير المقبل. وأفاد بطل الدوري الإسباني في بيان «خضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية أمس باشراف الطبيب رامون كوغات بسبب اصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى»، مضيفا «سننشر بيانا طبيا جديدا بعد الاطمئنان على نجاح العملية».ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لكن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير. وسبق لسواريز أن خضع لعملية جراحية في الغضروف الأيمن في مايو الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي منعته من خوض نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا في نهاية الموسم الماضي.وأعلن برشلونة عن الجراحة بعد عودته من مدينة جدة السعودية إثر خروجه من الكأس السوبر الإسبانية بصيغتها الجديدة، بعد خسارته الخميس أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في مباراة كان متقدما خلالها 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.