دوليه

تعادل منتخبا السعودية مع قطر 0-0 امس على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند. ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة فعلية على المرمى. وحافظت السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لقطر. وجاءت بداية المباراة بطيئة، حيث سيطر الحذر على أداء الفريقين وغابت الخطورة عن كلا المرميين. وانتظر الجميع حتى الدقيقة 39 من أجل مشاهدة الفرصة الأولى في المباراة عندما تقدم السعودي مختار علي بالكرة ومرر الى عبدالرحمن الغريب الذي سدد محاولة ارتطمت بالمدافع محمد عياش وتحولت الى ركلة ركنية. وتحسن الوضع مع انطلاق الشوط الثاني، حيث استلم السعودي خالد دبيش الكرة خارج المنطقة وسدد محاولة مرت قريبة بجوار القائم (50). ومع مشاركة فراس البريكان في صفوف منتخب السعودية زادت خطورة الفريق، وضاعت عليه فرصة بعدما استقبل عبد الاله العمري تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وتخلص من مدافع ليواجه المرمى ولكن الحارس محمد البكري أنقذ مرماه وأبعد الكرة الى ركلة ركنية (66).

واستمرت المحاولات السعودية بعد ذلك، وسط اغلاق دفاعي من منتخب قطر الذي حاول بدوره الانطلاق في هجمات مرتدة لم تشكل خطورة على المرمى. وضمن منتخب كوريا الجنوبية التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على ايران 2-1 امس على ستاد تينسولانون في سونغكلا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل لي دونغ-جون (23) وتشو غوي-سونغ (35) هدفي كوريا الجنوبية، في حين أحرز رضا شكاري (54) هدف ايران.

